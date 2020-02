Polizeidirektion Neumünster

Hanerau-Hademarschen / Kreis RD-ECK. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am frühen Morgen (05.02.20, 07.35 Uhr) stellten Polizeibeamte in der Holstenstraße bei der Fahrerin (48) eines Skoda deutlichen Atemalkoholgeruch fest. Ein Test ergab einen Wert von mehr als 2,2 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen. Als der Führerschein beschlagnahmt werden sollte, flüchtete sich die Frau in Ausreden. Tatsächlich war ihr Führerschein bereits vor Jahren wegen Trunkenheit im Verkehr einbehalten worden. Die 48-Jährige hat sich nun erneut wegen Trunkenheit zu verantworten, aber auch wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

