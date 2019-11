Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Zell im Wiesental: Größere Mengen an Buntmetall gestohlen - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Zwischen Donnerstagnachmittag, 21.11.19, und Montagmorgen wurde von einem Werksgelände in der Schopfheimer Straße in Zell Buntmetall gestohlen. Nach den bisherigen Ermittlungen begaben sich die Täter auf ein freies Feld neben dem Gebäude, zerstörten eine Umzäunung und begaben sich zu dort gelagerten Fässern. Zum Abtransport wurde der Inhalt von mehreren Fässern umgeladen. Hierfür muss ein größeres Fahrzeug benutzt worden sein, ebenso dürfte das Umladen längere Zeit in Anspruch genommen haben. Der Diebstahlsschaden liegt im deutlichen fünfstelligen Bereich. Der Polizeiposten Oberes Wiesental, Tel. 07673 8890-0, sucht Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen waren.

