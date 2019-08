Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Dreijähriger mit Cityroller unterwegs; Verkehrsunfälle; Einbruch in Einfamilienhaus

Reutlingen (ots)

Riederich (RT): Kleinkind macht Ausflug

Ein kleiner Junge hat am frühen Montagmorgen mit seinem Cityroller einen Ausflug unternommen und nicht mehr selbständig zurückgefunden. Ein Anwohner der Teckstraße fand das Kind gegen 6.15 Uhr weinend vor seiner Haustür und verständigte die Polizei. Der Bub lotste die Beamten durch die gesamte Stadt hindurch zurück zu seinem Zuhause. Dort wurde der Dreijährige wohlbehalten seiner erstaunten Mutter übergeben. Diese hatte von dem Ausflug ihres Sohnes nichts mitbekommen und war sichtlich erleichtert. (jw)

Lichtenstein-Unterhausen (RT): Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen

Über 11.000 Euro Sachschaden und drei beschädigte Fahrzeuge sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagvormittag auf der Wilhelmstraße ereignet hat. Ein 35-jähriger Fahrer eines BMW war gegen 10.50 Uhr auf der Durchgangsstraße in Richtung Honau unterwegs. Kurz vor der Einmündung zur Scheffelstraße bemerkte er zu spät, dass die Fahrzeuge vor ihm verkehrsbedingt angehalten hatten. Der BMW krachte ins Heck eines Anhängers, der von einem Mercedes gezogen wurde und schob diesen noch auf einen VW Polo auf. Das Fahrzeug des Unfallverursachers sowie der Mercedes samt Anhänger waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Durch den Unfall ergaben sich kurzzeitige Verkehrsbehinderungen. (jw)

Wernau (ES): Quad-Fahrer erfasst Fußgängerin

Leichte Verletzungen hat eine Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall am Sonntagmittag erlitten. Ein 40-Jähriger wollte um 13.15 Uhr mit seinem Yamaha Quad rückwärts von einer Hofeinfahrt auf die Kirchheimer Straße einbiegen. Kurz vor dem Gehweg hielt der Mann zunächst an. Beim Losfahren erfasste er eine von links kommende, 28 Jahre alte Frau. Durch die Kollision stürzte die Fußgängerin zu Boden und verletzte sich leicht. Sie wurde vom Rettungsdienst zur Behandlung in eine Klinik gebracht. (ms)

Filderstadt (ES): Einbruch am Wochenende

Ein Einfamilienhaus in der Bernhausener Achalmstraße ist am Wochenende zum Ziel eines Einbrechers geworden. Der Unbekannte verschaffte sich zwischen Freitag, 11.30 Uhr, und Sonntag, acht Uhr, durch das Aufhebeln eines Terrassenfensters Zugang zum Gebäude. Anschließend machte er sich in mehreren Stockwerken auf die Suche nach Wertsachen. Ob der Täter vor seiner Flucht Beute machte, steht derzeit noch nicht fest. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. Zur Spurensicherung rückten Experten der Kriminalpolizei an. (mr)

Frickenhausen (ES): Heftiger Auffahrunfall

Ein heftiger Auffahrunfall mit zwei Verletzten hat sich am Sonntagvormittag in Frickenhausen ereignet. Eine 44-Jährige war mit ihrem VW um 11.10 Uhr auf der Hauptstraße in Richtung Linsenhofen unterwegs. Da sie nach links auf ein Tankstellengelände abbiegen wollte, verringerte die Frau ihre Geschwindigkeit und setzte den Blinker. Eine nachfolgende, 83-jährige BMW-Lenkerin bemerkte dies zu spät und fuhr ungebremst auf den Passat auf. Die Unfallverursacherin musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Ein Beifahrer in dem VW klagte über Schmerzen. Er begab sich selbstständig in ein Krankenhaus. Da Betriebsstoffe ausgelaufen waren, rückte neben der Feuerwehr auch eine Kehrmaschine an die Unfallstelle aus. Der BMW musste abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 20.000 Euro geschätzt. (ms)

