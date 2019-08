Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Unfälle, Räuberischer Diebstahl, Jugendliche nach Einbruch festgenommen u.a.

Reutlingen (ots)

Betrunkener Autofahrer fährt mit über 3 Promille gegen Garagentor

Erheblicher Alkoholeinfluss ist die Folge eines Verkehrsunfalles welcher sich am Samstagabend gegen 19.15 Uhr in der Heinrich-Schliemann-Straße in Reutlingen ereignet hat. Ein 48-jähriger lettischer Fahrzeugführer touchierte mit seinem Renault beim Einparken zuerst einen Gartenzaun und stieß anschließend gegen ein dortiges Garagentor. Bei einem durchgeführten Alkoholtest des Fahrers wies dieser über drei Promille auf. Folge der Trunkenheitsfahrt für den Letten waren eine Blutentnahme sowie die Beschlagnahme seines Führerscheines. Am Garagentor entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Der Schaden am Renault beläuft sich auf ca. 200 Euro. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt.

Grafenberg (RT): Verkehrsunfall aufgrund Reifenplatzer

Ein 54-jähriger Daimler-Fahrer und seine 53-jährige Beifahrerin sind am Samstagmittag gegen 16:00 Uhr auf der Ortsumgehung der B313 bei Grafenberg bei einem Verkehrsunfall mit dem Schrecken davongekommen. Der Daimler-Fahrer befuhr die B313 von Großbettlingen in Richtung Metzingen. Auf Höhe der Ortsumgehung Grafenberg überfuhr er einen auf der Fahrbahn befindlichen Stein, hierdurch platzte der vordere rechte Reifen. Im Anschluss geriet das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn und touchierte die dortige Leitplanke. Der Daimler war im Anschluss nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 5000 Euro. An der Leitplanke wurden zwei Lamellen beschädigt, der Sachschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro.

Esslingen (ES): Jugendliche Täter nach Einbruch auf frischer Tat festgenommen

Am Sonntagmorgen gegen 00:50 Uhr, teilte ein umsichtiger Augenzeuge über Notruf mit, dass soeben vier Jugendliche im Bereich des Sportplatzes auf dem Zollberg in einen Lagerraum eingebrochen sind, worauf sofort mehrere Streifenbesatzungen an die Örtlichkeit entsandt wurden. Den 21- bis 23-jährigen Jugendlichen gelang zunächst die Flucht, sie konnten jedoch nach einer kurzen Verfolgung zu Fuß von den Beamten gestellt und vorläufig festgenommen werden. Bei den anschließenden Ermittlungen wurde festgestellt, dass die Jugendlichen beim Sportplatz die Türe eines Lagerraumes aufgehebelt und zwei Getränkekisten entwendet hatten. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Kirchheim/Teck (ES): Räuberischer Diebstahl - Zeugensuchmeldung

Am Samstagabend kurz vor 21:00 Uhr, entnahm ein 23-jähriger Somalier aus einem Lebensmittelmarkt in der Dettinger Straße drei Flaschen eines bekannten Brausegetränkes aus der Warenauslage und verließ den Markt ohne die Ware im Wert von ca. 5 Euro zu bezahlen. Ein Augenzeuge sprach den Somalier auf den Diebstahl an, während ein weiterer Zeuge aus dem Pullover des Somaliers eine Flasche mit dem Brausegetränk zog. Ein hinzukommender Mitarbeiter des Lebensmittelmarktes bat daraufhin den Somalier in ein Büro. Nachdem sich dieser der Maßnahme entziehen wollte, hielt der Mitarbeiter den Somalier am Handgelenk fest. Dieser konnte sich jedoch aus dem Griff lösen und zunächst flüchten. Im Rahmen der Fahndung konnte der Somalier von einer Streifenbesatzung festgestellt und nach kurzer Verfolgung zu Fuß festgenommen werden. Auf der Flucht vor den Beamten entledigte sich der Somalier von zwei weiteren Flaschen des Brausegetränkes. Weitere Ermittlungen dauern derzeit noch an. Die bislang noch nicht namentlich bekannten Augenzeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07021/501-0 mit dem Polizeirevier Kirchheim/T. in Verbindung zu setzen.

Nürtingen (ES): Drei Jugendliche ziehen randalierend durch das Stadtgebiet - Zeugensuchmeldung

Bereits am Samstag gegen 05:30 Uhr klopften drei bislang unbekannte Jugendliche in der Ludwigstraße energisch an die Türe einer Bäckerei. Als die Verkäuferin der noch geschlossenen Bäckerei nicht darauf reagierte, gingen die Jugendlichen weiter und entnahmen einen Schachtdeckel aus seiner Verankerung und legten diesen neben dem Schacht ab. Ein weiterer Jugendlicher versuchte einer zufällig vorbeikommenden Passantin den Handwagen zu entwenden. Die Passantin hielt jedoch den Griff ihres Handwagens fest, worauf der Jugendliche den Arm der Passantin nahm und diesen verdrehte. Weiter trat er gegen das Knie der Passantin. Kurze Zeit später flüchteten alle drei Jugendlichen unerkannt in Richtung Schaf-/ Kapellenstraße. Die Passantin erlitt leichte Verletzungen im Bereich des Hand-/ und Kniegelenkes. Die Jugendlichen waren zwischen 16 und 19 Jahre alt, ca. 170cm bis 180cm groß, dunkel gekleidet, dunkle Haare und hatten die Kapuze der Hoodies über den Kopf gezogen. Sachdienliche Hinweise zu den bislang noch unbekannten Jugendlichen nimmt das Polizeirevier Nürtingen unter der Rufnummer 07022/9224-0 entgegen.

Tübingen (TÜ): An Bushaltestelle geschlagen und beraubt

Zu einem Vorfall an einer Bushaltestelle in der Aixer Straße kam es am Samstagabend gegen 23.00 Uhr. Ein 24-jähriger Syrer wollte gerade aus einem Bus aussteigen, da wurde er von einem 21-jährigen Landsmann, welcher in Begleitung zweier weiterer männlicher Personen war, offensichtlich abgepasst und von diesem mehrfach geschlagen und getreten. Hierbei entwendete der Schläger einen geringen Geldbetrag, indem er aus der Gesäßtasche des Opfers ein paar dort lose aufbewahrte Geldscheine und Münzen herauszog. Nachdem der Beschuldigte sein Opfer noch mit einer unbekannten, vermutlich ungefährlichen Flüssigkeit bespritzte, entfernte sich das Trio. Die ersten polizeilichen Ermittlungen führten sodann zur möglichen Identifizierung des 21-jährigen Tatverdächtigen, welcher, wie der Geschädigte, im Landkreis Tübingen wohnhaft sein soll. Die weiteren Ermittlungen wurden von der Kriminalpolizei Tübingen übernommen. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07071/972-8660 zu melden.

Ofterdingen (TÜ): Vorfahrt nicht beachtet - 2 Leichtverletzte

Zwei Leichtverletzte und Schaden von insgesamt ca. 9000 Euro sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalles, der sich am Samstagabend gegen 18:50 Uhr auf der L 385 ereignet hat. Eine 71-jährige befuhr mit ihrem VW Polo die Mössinger Straße und wollte an der Einmündung mit der L 385 nach links abbiegen. Hierbei übersah diese einen aus Richtung Mössingen kommenden 30-jährigen, der mit seinem Opel Insignia unterwegs war. Der 30-jährige versuchte noch nach links auszuweichen, stieß aber mit der 71-jährigen zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls kamen beide Fahrzeuge von der Fahrbahn ab. Die Unfallverursacherin und eine 31-jährige Mitfahrerin im Opel wurden leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung in Krankenhäuser eingeliefert. Der Rettungsdienst war mit zwei Rettungswägen und einem Notarzt vor Ort. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

