POL-RT: Verkehrsunfälle; Rücknahme einer Vermisstenfahndung; Einbrüche

Hohenstein (RT): Gefährlich überholt

Wegen eines riskanten Überholmanövers ist es am Donnerstagabend auf der B 312 zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 63-Jähriger befuhr mit seinem Mercedes gegen 18.50 Uhr die Bundesstraße von Bernloch herkommend in Richtung Engstingen. Als er auf einen Passat und eine davor fahrende landwirtschaftliche Zugmaschine mit Anhänger aufschloss, begann er die Fahrzeuge kurz vor einer Kurve zu überholen. Die Fahrerin eines entgegenkommenden Golf leitete beim Erkennen des Mercedes eine Vollbremsung ein, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Auch der Fahrer der Zugmaschine bremste ab, so dass es dem Mercedes-Fahrer möglich war, unmittelbar vor dem Golf wieder einzuscheren. Ein hinter dem Golf fahrender, 56 Jahre alter Motorradfahrer erkannte die Gefahrensituation ebenfalls, bremste und wich nach rechts aus, wo er neben der Fahrbahn mit seiner Honda stürzte und sich dabei leicht verletzte. Eine medizinische Versorgung vor Ort war jedoch nicht erforderlich. Der Schaden an dem Bike beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. Der 63-Jährige musste seinen Führerschein noch vor Ort abgeben. (jw)

Esslingen (ES): Vermisster 86-Jähriger tot aufgefunden

Nachtrag zur Öffentlichkeitsfahndung vom 09.04.2019/11.31 Uhr

Der seit dem 8. April 2019 aus Esslingen-Zollberg vermisste 86-Jährige ist tot. Wie bereits berichtet, hatte der Senior seine Wohnanschrift zu Fuß verlassen und war seither nicht mehr auffindbar. Am 13. August 2019 wurde in Stuttgart-Wangen ein menschlicher Schädel aufgefunden, der nun dem Vermissten zugeordnet werden konnte. Nähere Informationen finden Sie im Presseportal des Polizeipräsidiums Stuttgart unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/4356308. (mr)

Filderstadt (ES): Einbruch in Unternehmensräume

Gleich zwei Gebäude in Sielmingen sind in der Nacht zum Freitag von wohl ein und demselben Einbrecher heimgesucht worden. In die Büroräume einer Flaschnerei in der Lange Straße gelangte ein Unbekannter zwischen 2.30 Uhr und 6.45 Uhr über eine gewaltsam geöffnete Tür. Anschließend machte er sich erfolglos auf die Suche nach Stehlenswertem. Auch eine Physiotherapie-Praxis in der unweit entfernten Kantstraße bekam ungebetenen Besuch. Zwischen 20.30 Uhr und sieben Uhr drang der Täter über die Kellertür in das Mehrfamilienhaus ein und gelangte im weiteren Verlauf in die Praxisräume. Dort nahm er einen geringen Bargeldbetrag an sich und machte sich anschließend aus dem Staub. Die Höhe des in beiden Fällen angerichteten Sachschadens steht noch nicht fest. Das Polizeirevier Filderstadt hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

Frickenhausen (ES): In Eiswagen eingebrochen

In einen Eiswagen, der von einer Behindertenförderung betrieben wird, ist in der Nacht zum Freitag eingebrochen worden. Ein bislang unbekannter Täter brach in der Zeit zwischen 20.15 Uhr und acht Uhr die Eingangstür des auf dem Rathausvorplatz in Frickenhausen stehenden Wagens auf. Ersten Erkenntnissen nach erbeutete der Dieb eine rote Ledertasche mit Wechselgeld. Der Polizeiposten Neuffen ermittelt. (ms)

Rottenburg-Baisingen (TÜ): Einbruch in landwirtschaftliches Gebäude

In ein landwirtschaftliches Gebäude am Ortsrand der Ergenzinger Straße ist ein Unbekannter von Donnerstag auf Freitag eingebrochen. Zwischen 21 Uhr und acht Uhr verschaffte sich der Einbrecher über das Zugangstor gewaltsam Zutritt und schaute sich nach Stehlenswertem um. Er machte sich anschließend mit einem Werkzeugkoffer samt Inhalt im Wert von mehreren hundert Euro aus dem Staub. Der Polizeiposten Ergenzingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (jw)

