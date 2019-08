Bundespolizeiinspektion Berggießhübel

BPOLI BHL: Flüchtigen nach versuchten Einbruchsdiebstahl gestellt

Bad Gottleuba (ots)

Am Sonntag (18.08.2019) wurde die Bundespolizeiinspektion Berggießhübel durch die Polizeidirektion Dresden zur Fahndung nach einer flüchtigen Person um Unterstützung gebeten.

In der Ortslage Gersdorf (Bahretal) war eine Person zuvor in einen Bauwagen eingebrochen. Dabei wurde er von dem Besitzer überrascht und flüchtete daraufhin in unbekannte Richtung.

Im Rahmen der Nahbereichsfahndung stellten die Bundespolizisten kurz darauf eine auf die Täterbeschreibung passende Person fest. Der anschließenden Kontrolle widersetzte sich die Person zunächst, weshalb die eingesetzten Einsatzkräfte die Person fesseln mussten.

Der zwischenzeitlich eingetroffene Geschädigte bestätigte, dass es sich bei der festgenommenen Person um die Person handelte, welche kurz zuvor in seinen Bauwagen eingebrochen war.

Die festgenommene Person, ein polnischer Staatsangehöriger (28), hatte sich im Bauwagen bereits einige Sachen zum Mitnehmen zurechtgelegt, bevor er durch den Besitzer überrascht wurde und ohne Diebesgut flüchtete.

Die weiteren Ermittlungen führt in diesem Sachverhalt zuständigkeitshalber die Polizei Sachsen.

