Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein-Belecke - Streit im Skaterpark

Warstein (ots)

Zwischen zwei Warsteiner Jugendlichen kam es am Montagnachmittag (29.Juni), gegen 16.40 Uhr, zu einem Streit im Skaterpark in der Straße "Unterm Haane". Nach ersten Angaben soll ein 15-Jähriger einen Jugendlichen geschlagen und kurz darauf mit einer Schreckschusswaffe in die Luft geschossen haben. Anschließend habe er einem weiteren Jugendlichen den heißen Lauf auf die Haut gedrückt. Als einer der Jugendlichen die Polizei rief rannte der 15-Jährige weg. Er konnte durch eine Streifenwagenbesatzung aufgefunden werden. Auch nach der Hinzuziehung eines Diensthundes konnte die mutmaßliche Schreckschusswaffe nicht aufgefunden werden. Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen. Weitere Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02902-91000 zu melden. (reh)

