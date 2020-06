Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Scharnebeck - Sportboot kollidiert mit Tankschiff ++ Lüchow - Einbruch in Berufsschule ++

Lüneburg (ots)

+ Pressemitteilung der PI Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 02.06.2020 +

Lüneburg

Lüneburg - Handtasche aus PKW gestohlen Am 01.06.2020 zwischen 17 Uhr und 17:30 Uhr wurde aus einem geparkten und nach derzeitigen Erkenntnissen unverschlossenen PKW eine Handtasche entwendet. Hinweise bitte an die Polizei Lüneburg unter der Telefonnummer 04131-83062215.

Scharnebeck - Sportboot kollidiert mit Tankschiff Am 30.05.2020 um 11:30 Uhr kam es auf dem Elbe-Seiten-Kanal zum Zusammenstoß zwischen einem unbeladenen Tankschiff und einem Sportboot. Vermutlich war das Sportboot in den Sog des überholenden Tankschiffs geraten und so an dieses herangezogen worden. Das Sportboot wurde bei der Kollision leicht beschädigt, verletzt wurde niemand.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Verkehrsunfallflucht Am 02.06.2020 zwischen 09:30 Uhr und 10 Uhr wurde in der Ordasstraße in Dannenberg auf dem Parkplatz eines Baumarktes ein geparkter Volkswagen beschädigt worden. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg unter der Telefonnummer 05861-985760 entgegen.

Lüchow - Einbruch in Berufsschule Im Zeitraum vom 29.05.2020, 16:30 Uhr, bis 02.06.2020, 08 Uhr, brachen Unbekannte in der Straße Amtsfreiheit in eine Berufsschule ein. Die Täter entkamen vermutlich ohne Diebesgut, verursachten aber einen Schaden von mehreren tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow unter 05841-122215 entgegen.

Uelzen

Uelzen - Verkehrsunfallflucht In der Zeit zwischen dem 31.05.2020, 21:30 Uhr, und dem 01.06.2020, 06 Uhr, streifte in der Hambrocker Straße in Uelzen ein unbekanntes Fahrzeug einen am Fahrbahnrand geparkten VW. Dabei wurde der Spiegel des VW beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen unter 0581-930215 entgegen.

Wrestedt - Einbruch in Firmengebäude Unbekannte drangen im Zeitraum vom 30.05.2020, 13 Uhr, bis 02.06.2020, 05 Uhr, in ein Firmengebäude in der Straße An der Bahn in Wrestedt ein. Die Täter entwendeten einen PC. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen unter der Nummer 0581-930215 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Christoph Montz, POK

Polizeipressestelle Lüneburg

Telefon: 04131 8306 23 24

E-Mail: pressestelle@pi-lg.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de/dst/pdlg/lueneburg/

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell