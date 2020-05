POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Diebstahl, Sachbeschädigung, Unfälle

Polizeipräsidium Aalen

Crailsheim: Kettenreaktion

Gegen 15:30 Uhr am Donnerstag war ein 27-jähriger VW Passat-Fahrer auf der Gaildorfer Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs. Dabei übersah er, dass sich der Verkehr vor ihm zurückstaute. Er fuhr auf einen vor ihm befindlichen Opel Corsa einer 59-Jährigen auf. Durch den Aufprall wurde der Opel auf einen davor befindlichen Hyundai eines 53-Jährigen aufgeschoben. Alle drei Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden von rund 11.000 Euro.

Schrozberg: Verkehrsunfallflucht

Eine 40-jährige Ford-Fahrerin wollte am Donnerstag kurz vor 14:00 Uhr auf der L1001 etwa 500 Meter nach dem Ortsausgang Schrozberg in Fahrtrichtung Blaufelden einen vorausfahrenden LKW überholen. Während des Überholvorgangs beschleunigte der bislang unbekannte LKW-Lenker sein Gefährt jedoch stark, so dass die Ford-Fahrerin ihren Überholvorgang nicht beenden konnte. In der Folge kam es zu einer seitlichen Kollision mit einem entgegenkommenden Opel Corsa einer 55-Jährigen. Dabei wurden jeweils die linken Außenspiegel er Fahrzeuge beschädigt. Anschließend kollidierte der Ford noch mit dem rechts befindlichen LKW. Der LKW-Fahrer setzte nach dem Unfall seine Fahrt fort. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 2.200 Euro.

Die Polizei Crailsheim sucht nun unter Telefon 07951 480-0 Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können.

Rot am See: Fahrzeug kommt von Straße ab und überschlägt sich

Eine 56 Jahre alte Opel-Fahrerin befuhr am Donnerstag gegen 13:30 Uhr die B290 in Richtung Blaufelden. Kurz nach Ortsende Rot am See kam die Pkw-Lenkerin nach rechts über den Grünstreifen ab. Dabei überschlug sich das Fahrzeug und kam auf dem neben der Straße befindlichen Feld auf dem Fahrzeugdach zum Liegen. Die Fahrerin wurde nicht verletzt. An dem Fahrzeug entstand ein Totalschaden.

Mainhardt: Zaunmaterial entwendet

Zwischen Mittwoch, 19:00 Uhr und Donnerstag, 16:00 Uhr betrat ein Unbekannter einen Abstellraum auf einem Landwirtschaftlichen Gut in der Kirchstraße. Aus dem Abstellraum entwendet der Unbekannte mehrere Holzpfähle mit daran befindlichen Ringisolatoren, sowie mehrere Planen und Folien. Der Wert des Diebesgutes liegt im dreistelligen Bereich.

Die Polizei Mainhardt bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07903 940010.

Schwäbisch Hall: Auto landet nach Trunkenheitsfahrt an Baum

Offenbar aufgrund übermäßigen Alkoholkonsums kam ein 27 Jahre alter BMW-Fahrer am Donnerstag kurz nach 22:30 Uhr mit seinem Fahrzeug nach links von der K2669 ab und kollidierte mit einem Baumstumpf. Rettungskräfte waren nach dem Unfall im Einsatz. Der Mann wurde für eine Blutentnahme in eine Klinik verbracht. Der Sachschaden an dem BMW beläuft sich auf 20.000 Euro.

Obersontheim-Mittelfischach: Mehrere Autos beschädigt

Ein Unbekannter beschmierte zwischen Donnerstag, 20:00 Uhr und Freitag, 04:15 Uhr mehrere in der Fischachstraße geparkte Fahrzeuge mit Farbe. Der Sachschaden dürfte im vierstelligen Bereich liegen.

Die Polizei Bühlertann bittet Um Zeugenhinweise unter Telefon 07973 5137.

