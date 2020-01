Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Einbrecher in Stader Wohnhaus erbeutet Computer und Handy

Stade (ots)

In der vergangenen Nacht gegen 04:15 h ist ein bisher unbekannter Einbrecher in Stade in der Burgstraße nach dem Aufhebeln einer Terrassentür im hinteren Gebäudebereich eines dortigen Wohnhauses in das Innere eingedrungen und hat das Wohnzimmer durchsucht.

Vermutlich durch den erwachenden Bewohner gestört, flüchtete der Einbrecher anschließend mit einem MacBook und einem Mobiltelefon als Beute in unbekannte Richtung.

Der angerichtete Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

