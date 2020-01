Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannte versuchen in Himmelpfortener REWE-Markt einzudringen - Polizei sucht mögliche Zeugen von Feier gegenüber

Stade (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag zwischen 22:00 h und 03:15 h haben bisher unbekannte Täter versucht, in den REWE-Markt in der Marktstraße in Himmelpforten einzudringen. Dazu wurde die Seiteneingangstür zum dortigen Kiosk so beschädigt, dass ein Spalt zum Verkaufsbereich entsandt. Ein Eindringen in die Räume erfolgte dann aber nicht und der oder die Täter ergriffen die Flucht.

Der angerichtete Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

In der fraglichen Nacht fand in der Eulsete-Halle gegenüber vom Tatort der Feuerwehrball der Ortswehr Himmelpforten statt. Möglicherweise hat einer der Gäste dort verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Einbruchsversuch gemacht.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Himmelpforten unter der Rufnummer 04144-616670 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Stade

Pressestelle

Rainer Bohmbach

Telefon: 04141/102-104

E-Mail: rainer.bohmbach@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell