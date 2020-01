Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Erneuter Raubüberfall auf Stader Einkaufsmarkt

Stade (ots)

Am gestrigen Abend gegen 19:10 h ist es in Stade in der Altländer Straße erneut zu einem Raubüberfall auf einen dortigen Einkaufmarkt gekommen.

Zum Tatzeitpunkt betrat eine männliche, maskierte Person den Jawoll-Markt und begab sich zur Kasse. Dort griff er der 60-jährigen diensthabenden Kassiererin aus Stade an die West und bedrohte diese mit einem Messer.

Die Mitarbeiterin musste die Kasse öffnen, der Unbekannte konnte dann daraus die Scheine sowie 1 und 2 Euro Münzen ergreifen, mit der Beute den Markt verlassen und dann in unbekannt Richtung flüchten. Das Opfer blieb bei dem Überfall unverletzt.

Der Täter konnte als ca. 180 cm groß und kräftig mit dunkler Bekleidung und einer Sturmhaube maskiert beschrieben werden.

Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb leider zunächst erfolglos.

Ob der Raubüberfall mit dem Überfall auf denselben Markt am vergangenen Freitag gegen 19:50 h oder der Tat beim Penny-Markt im Bielfeldtweg am Montagabend kurz vor 22:00 h zusammenhängt ist Gegenstand der derzeit laufenden Ermittlungen.

Zeugen, die sachdienliche Beobachtungen im Zusammenhang mit den Überfällen gemacht haben oder die sonstige Hinweise dazu geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Stader Polizei zu melden.

