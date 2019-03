Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-St. Jürgen / Saunabrand in einem Fitnessstudio

Lübeck (ots)

Am Dienstagabend (19.03.2019) ist es im Saunabereich eines Lübecker Fitness-studios zu einem Feuer gekommen - verletzt wurde niemand. Um etwa 21:30 Uhr bemerkte ein Gast eines Fitnessstudios in der Straße Hinter den Kirschkaten ein Feuer in einer Sauna im hinteren Bereich des Studios.

Die vor Ort eingesetzten Polizeibeamten vergewisserten sich, dass sich keine gefährdeten Personen in den Räumlichkeiten des Fitnessstudios befanden. Die Kräfte der Feuerwehr Lübeck löschten den Brand in der Sauna umgehend ab, wodurch ein Ausbreiten des Feuers auf den Gebäudekomplex verhindert werden konnte.

Die Kriminalpolizei Lübeck hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Der Brandort wurde nach Beendigung der polizeilichen Ermittlungen wieder freigegeben.

