Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte/Selm - Coronavirus-Einsätze: Auseinandersetzung vor Supermarkt, Angriff auf Ordnungsamtmitarbeiter

Schwerte/Selm (ots)

Zwei Auseinandersetzungen im Zusammenhang mit dem Coronavirus haben am Freitag (27.03.2020) zeitgleich für Polizeieinsätze in Schwerte und in Selm gesorgt.

Gegen 17.15 Uhr kam es vor einem Supermarkt am Rosenweg in Schwerte zu einer Streitigkeit zwischen einem 18-jährigen Kunden und einem 26-jährigen Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes, der die Kunden des Supermarktes in diesen Tagen auffordert, Einkaufswagen zu benutzen, um den erforderlichen Sicherheitsabstand einzuhalten. Der 18-Jährige weigerte sich, mit einem Einkaufswagen die Filiale zu betreten. Daraufhin gerieten der Sicherheitsdienstmitarbeiter und der Kunde verbal und körperlich aneinander. Laut des 18-Jährigen soll er von dem 26-Jährigen zu Boden geschubst und dort gewürgt worden sein. Verletzt wurde keiner der Beteiligten. Die Ermittlungen dauern an.

Gegen 17.20 Uhr wollten zwei Mitarbeiter des Ordnungsamtes Selm auf der Breite Straße in Selm eine Gruppe von vier Männern kontrollieren, die sich nicht an das Kontaktverbot gehalten und gemeinsam Alkohol getrunken haben. Einer der Männer flüchtete zu Fuß, zwei Männer gaben freiwillig ihre Personalien zu Protokoll. Eine vierte Person, ein 36-jähriger Selmer, griff unvermittelt in seine Tasche und zog einen Gegenstand heraus, der von den Mitarbeitern des Ordnungsamtes nicht sofort erkannt wurde - sie gingen daher von dem Versuch eines tätlichen Angriffs mit einem gefährlichen Gegenstand aus, bei dem es sich letztendlich um ein Handy gehandelt hat. In der Folge griff ein Mitarbeiter des Ordnungsamtes nach der Hand des 36-Jährigen, dieser schlug dem Stadtvertreter ins Gesicht und wollte dann flüchten, konnte aber bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Der Mitarbeiter des Ordnungsamtes wurde leicht verletzt. Gegen den 36-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna

Pressestelle

Christian Stein

Telefon: 02303-921 1152

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Kreispolizeibehörde Unna

Leitstelle

Telefon: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell