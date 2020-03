Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Verkehrsunfall mit einem Verletzten - PKW stark beschädigt im Graben - Fahrer unter Alkoholeinfluss

Werne (ots)

Am Freitagabend ( 27.03.2020 ) kam es gegen 20:30 Uhr am Kreisverkehr Nordlippestraße / Münsterstraße / Nordlippering zu einem schweren Verkehrsunfall. Aus bislang ungeklärten Gründen überfuhr ein 50jähriger Mann aus Hamm mit seinem Opel von der Nordlippestraße aus kommend die Mittelinsel des Kreisverkehrs. Der Wagen durchbrach auf der gegenüberliegenden westlichen Seite des Kreisverkehrs ein Geländer und kam mehrere Meter von der Fahrbahn entfernt in einem Gebüsch auf der linken Fahrzeugseite zum Liegen. Aufgrund der Spurenlage wird vermutet, dass sich das Fahrzeug auch mindestens einmal überschlagen haben muss. Erste Meldungen, wonach der allein im Fahrzeug befindliche Fahrer eingeklemmt worden sei, bestätigten sich nach Eintreffen von Rettungskräften, Feuerwehr und Polizei nicht.

Der Fahrer wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht und zunächst stationär aufgenommen. Da Anzeichen für eine Alkoholisierung bei ihm festgestellt wurden, wurden eine Blutproben-Entnahme veranlasst und sein Führerschein sichergestellt. An dem PKW wurde durch die Wucht des Unfalls der Motorblock aus dem Motorraum gerissen. Das Fahrzeug musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Der entstandene Sachschaden wird insgesamt auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

Neben Notarzt und Rettungsdienst war die Feuerwehr Werne mit 20 Einsatzkräften und mehreren Fahrzeugen zur Rettung, Bergung und Technischen Hilfeleistung an dem Einsatz beteiligt. Für die Dauer der Bergungsarbeiten und Unfallaufnahme war die Örtlichkeit bis gegen 22.00 Uhr gesperrt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. Nach heutigem Kenntnisstand konnte der Fahrzeugführer zwischenzeitlich aus dem Krankenhaus entlassen werden.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna

Pressestelle

Telefon: 02303-921 1150

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Kreispolizeibehörde Unna

Leitstelle

Telefon: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell