Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Radfahrerin bei Verkehrsunfall in Methler verletzt

Kamen (ots)

Am Freitag ( 27.03.2020 ) kam es gegen 14.10 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Robert-Koch-Straße in Methler. Aus bislang ungeklärten Gründen fuhr ein 63jähriger Kamener mit seinem Audi auf das vorausfahrende Fahrrad einer 18jährigen Kamenerin auf. Die Radfahrerin stürzte auf die Fahrbahn und verletzte sich. Sie wurde mit einem RTW in ein Krankenhaus gebracht, welches sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte.

