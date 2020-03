Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Zusammenstoß zwischen Fahrradfahrern - ein Fahrer flüchtet und eine Fahrerin wird schwer verletzt

Unna (ots)

Am Freitagnachmittag (27.03.2020), gegen 14:45 Uhr, befuhr eine 71 jährige Frau aus Unna mit ihrem roten Pedelec einen Fahrradweg von der Max-Planck-Straße kommend in Fahrtrichtung Kessebürener Weg bzw. der Straße Am Südfriedhof. Im Kreuzungsbereich angekommen kam es zu einer Kollision zwischen der Frau und einem unbekannten männlichen Fahrradfahrer, der den Kessebürener Weg in Richtung B1 befuhr. Durch den Zusammenstoß stürzte die Pedelec Fahrerin und verletzte sich schwer. Zur weiteren Behandlung wurde die Frau durch eine RTW Besatzung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Der männliche Fahrradfahrer setzte seine Fahrt fort und flüchtete von der Unfallstelle. Laut Zeugenaussagen handelte es sich um einen schlanken Mann mit einem schwarzen Fahrrad. Die Ermittlungen dauern an. Am Pedelec entstand kein erkennbarer Sachschaden.

Sachdienliche Hinweise zum Unfallflüchtigen nimmt die Polizei in Unna unter der Rufnummer 02303-921-3120 oder 02303-921-0 entgegen. /Tu.

