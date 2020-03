Polizei Hagen

POL-HA: Radfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Hagen (ots)

Am Dienstagnachmittag, 15:00 Uhr, erhielten Polizei und Feuerwehr einen Einsatz in den Eilper Hangstieg. Ein 67-jähriger Radfahrer war ohne erkennbare Fremdeinwirkung gestürzt. Ein Zeuge, der 30 Meter hinter dem Mann gefahren war, konnte angeben, dass der Mann auf abschlüssigem Weg die Kontrolle über sein Fahrrad verloren hatte. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten in eine Klinik nach Bochum, wo er stationär verblieb.

