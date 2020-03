Polizei Hagen

POL-HA: Einbruch in Sanitätsgeschäft

Hagen (ots)

Am Dienstag, den 17.03.2020, wurde die Polizei gegen 08:00 Uhr zur Berliner Straße gerufen. Unbekannte Täter hatten zwischen Montag, 18:00 Uhr, und Dienstag, 08:00 Uhr in einen Sanitätshandel eingebrochen. Die Täter beschädigten die Glasschiebetür am Haupteingang und gelangten so in der Gebäude. Aus einer Schublade entnahmen sie Bargeld. In einem Lagerraum durchwühlten die Einbrecher Schränke. Einen Schrank brachen sie auf und entwendeten eine Tasche, in der sich ebenfalls Bargeld befand. Vermutlich floh der Täter dann über eine rückwärtige Tür, die noch offen stand, als die Angestellte den Einbruch bemerkte. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und übernahm die Sachbearbeitung.

