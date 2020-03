Polizei Hagen

POL-HA: Gefährliche Körperverletzung auf der Elberfelder Straße

Hagen (ots)

Am Mittwochmorgen, gegen 02:00 Uhr, schlugen zwei alkoholisierte junge Männer auf offener Straße auf einen 50-Jährigen ein. Zuvor war mal verbal in Streit geraten, die beiden 17 und 18 Jahre alten Täter schlugen ihr Opfer, das ebenfalls alkoholisiert war, zu Boden und setzten ihre Attacken auch dann noch fort, ehe sie flohen. Die Polizei fahndete nach den Flüchtigen und konnte beide im Innenstadtbereich antreffen. Beide erwartet ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung. Der ältere Mann kam in das Polizeigwahrsam, der 17-Jährige wurde in die Obhut der Eltern übergeben. Den 50-Jährigen brachte ein Rettungswagen mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.

