Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen nach versuchtem Einbruch gesucht

Hagen (ots)

Am Montag, 16. März, versuchte ein Unbekannter gegen 12 Uhr in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Fritz-Reuter-Straße einzubrechen. Der Mann war dabei eine rückseitig gelegene Terrassentür aufzuhebeln, als der 70-jährige Mieter den Einbrecher überraschte. Dieser flüchtete in Richtung Hameckepark und konnte auch nicht mehr durch die Polizei ausfindig gemacht werden. Der Mann kann wie folgt beschrieben werden: männlich, schlank. Zum Zeitpunkt der Tat trug er eine dunkle Mütze mit grau meliertem Rand, eine dunkle Jacke sowie eine graue Hose. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02331-986 2066 zu melden.

