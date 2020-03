Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen nach Einbruch in Kita gesucht

Hagen (ots)

In der Zeit zwischen Freitag, 13. März gegen 19 Uhr, und Montag, 16. März gegen 6:40 Uhr, ereignete sich in der Boeler Straße ein Einbruch in eine Kindertagesstätte. Ein 27-jähriger Mitarbeiter hatte am Morgen bemerkt, dass die Tür zum Hinterhof beschädigt war und verständigte die Polizei. Unbekannte hatten sich durch Aufhebeln Zugang zum Eingangsbereich der Kita verschafft. Eine weitere Tür konnte jedoch nicht geöffnet werden, um in die einzelnen Räume zu gelangen, es wurde deshalb nichts entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Pressesprecherin

Ramona Arnhold

Telefon: 02331/986 1508

Fax: 02331/986 15 19

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell