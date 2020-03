Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-: Unter Alkoholeinfluss drei geparkte Autos gerammt

Mannheim-Jungbusch (ots)

Ein 21-jähriger Mann verursachte am frühen Sonntagmorgen im Stadtteil Jungbusch einen Verkehrsunfall und beschädigte drei geparkte Autos. Der Mann war kurz vor sechs Uhr mit seinem VW Polo am Luisenring unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache kam er offenbar nach rechts von der Fahrbahn ab, stieß gegen einen am Fahrbahnrand geparkten VW Golf und schob diesen gegen einen Mini. Dieser wurde schließlich gegen einen davor abgestellten VW Golf geschoben. Der Sachschaden wird mit rund 20.000 Euro beziffert. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch im Atem des 21-Jährigen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von fast 1 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. Sein Führerschein wurde einbehalten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Michael Klump

Telefon: 0621 174-1108

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell