POL-MA: Mannheim-: Jugendliche beschädigten Haltestellenhäuschen - zwei Tatverdächtige festgenommen - weitere Zeugen gesucht

Mannheim-Wallstadt (ots)

Zeugen verständigten am frühen Samstagmorgen die Polizei, nachdem sie beobachtet hatten, dass mehrere junge Männer ein Haltestellenhäuschen am Bahnhof Wallstadt beschädigt hatten. Diese hatten gegen 5.30 Uhr mit einer Eisenstange auf die Glasscheibe des Häuschens eingeschlagen, sodass diese zerbarst. Beim Eintreffen der Polizeibeamten entfernten sich zwei Personen eiligst auf dem Fußweg entlang der Straßenbahnschienen in Richtung der Haltestelle Wallstadt West. Die Beamten nahmen die Verfolgung zu Fuß auf und konnten die jungen Männer im Alter von 19 und 23 Jahren rasch einholen und vorläufig festnehmen. Beide wurden zunächst zum Polizeirevier Käfertal gebracht. Alkoholtest bei den beiden ergab einen Wert von 1,2 und über 1,8 Promille. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und erkennungsdienstlicher Behandlung wurden beide jungen Männer wieder auf freien Fuß entlassen. Das Polizeirevier Mannheim-Käfertal ermittelt wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung.

Zeugen berichteten, dass an der Tat ein dritter junger Mann beteiligt gewesen sei. Weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem dritten Mann geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal, Tel.: 0621/71849-0 zu melden.

