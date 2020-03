Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Oftersheim (Rhein-Neckar-Kreis): Zwei Jugendliche in Bahnunterführung ausgeraubt! Zeugen gesucht!

Oftersheim (Rhein-Neckar-Kreis) (ots)

Am Samstagabend, gegen 18.00 Uhr, liefen zwei 14-Jährige am Oftersheimer Bahnhof zur Unterführung um in Richtung Lessingstraße zu gehen. Am Eingang der Unterführung kam ihnen eine vier- oder fünfköpfige Gruppe Jugendlicher entgegen. Ohne Vorwarnung wurde ein 14-jähriger von einem Jugendlichen der Gruppe in den Schwitzkasten genommen und geschlagen. Hierbei wurde er aufgefordert seine Armbanduhr und Apple AirPods auszuhändigen. Der andere 14-jährige wurde derweil von einem weiteren Täter an die Wand gedrückt und es wurden ihm die Apple AirPods aus der Jackentasche geraubt. Anschließend flüchtete die Gruppe in Richtung Mannheimer Straße. Die Täter werden wie folgt beschrieben: Täter 1: ca. 16 Jahre, ca. 175 cm, dunkelhäutig, Oberlippenflaum, kurze schwarze Haare, bekleidet mit einem schwarz/rotem Oberteil. Täter 2: ca. 15-16 Jahre, ca. 170 cm, dicklich, schwarze, kurze Haare, bekleidet mit schwarzer Bomberjacke, grauem Pulli und dunkler Hose. Die restlichen Täter waren im gleichen Alter. Zeugen melden sich bitte beim Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg unter Tel.: 0621/174-4444.

