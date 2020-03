Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Radfahrer von Pkw angefahren und schwer verletzt. Unfallverursacher flüchtet.

Mannheim-Luzenberg (ots)

Am Sonntagmorgen um 07:50 Uhr ereignete sich in der Sandhofer Straße ein Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer schwer verletzt wurde. Der 57-jährige Radfahrer wurde mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Der Radfahrer befuhr den Radfahrstreifen in der Sandhofer Straße in Fahrtrichtung Sandhofen. Der in gleiche Richtung fahrende 54-jähriger Pkw-Fahrer kam nach derzeitigem Ermittlungsstand zu weit nach rechts und erfasste den Radfahrer. Der Pkw-Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um den Radfahrer zu kümmern. Durch Zeugenhinweise konnte im Rahmen der Fahndung der flüchtige Pkw sowie der Fahrer angetroffen werden. Der Pkw-Fahrer kam zur Durchführung einer Blutentnahme zum Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt. Zudem wurde der Führerschein beschlagnahmt. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, unter anderem wegen dem Verdacht des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und der unterlassenen Hilfeleistung. Der Verkehrsdienst Mannheim hat die Ermittlungen übernommen.

