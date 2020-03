Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Zuzenhausen (Rhein-Neckar-Kreis): Nachbarschaft Streit eskalierte

Zuzenhausen (Rhein-Neckar-Kreis) (ots)

Am Samstagabend, gegen 20.30 Uhr, eskalierte ein Streit zwischen Anwohnern in Zuzenhausen. Ein 63-jähriger beschädigte zunächst durch Farbschmierereien eine Haustür. Anschließend schoss er mit einer erlaubnisfreien Waffe auf die Haustür an einem anderen Gebäude. Hierbei wurde die Haustür leicht beschädigt. Die Bewohner blieben unverletzt und verständigte sofort die Polizei. Der 63-jährige zog sich derweil in sein Haus zurück. Die Örtlichkeit wurde mit fünf Streifenwagen aufgesucht. Der 63-jährige konnte widerstandslos festgenommen werden. Bei der anschließenden Durchsuchung konnten vier erlaubnisfreie Schusswaffen und die Farbspraydose aufgefunden und sichergestellt werden. Die Hintergründe des Streits sind noch unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte der Mann die Polizeiwache verlassen.

