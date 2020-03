Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: 8-jähriger Junge fährt unachtsam auf die Straße

Mannheim-Feudenheim (ots)

Am Samstag dem 14.03.2020 um 15:45 Uhr kommt es in der Odenwaldstraße auf Höhe der Wilhelm-Furtwängler-Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 8-jährigen Radfahrer und einer 55-jährigen Pkw-Fahrerin. Der Junge fuhr mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg der Odenwaldstraße. Auf Höhe der Wilhelm-Furtwängler-Straße fuhr er unachtsam auf die Straße und übersah hierbei einen Pkw. Der Junge kam mit leichteren Verletzungen zur Beobachtung in ein umliegendes Krankenhaus. Der Sachschaden beläuft sich auf zirka 3.700 EUR.

