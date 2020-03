Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Tragischer Unglücksfall; Identität der drei Toten geklärt; Pressemitteilung Nr. 4

Mannheim (ots)

Die Identitäten der drei Personen, die am frühen Samstagabend bei einem tragischen Bahnunfall ums Leben kamen, sind geklärt.

Es handelt sich dabei um eine 22-jährige Frau bulgarischer Nationalität, ihre eineinhalbjährige Tochter sowie ihrem vierjährigen Sohn.

Die Frau hatte sich gemeinsam mit ihren Kindern am Samstag in bei Angehörigen in Mannheim aufgehalten und wollte sich offenbar mit der Bahn auf den Nachhauseweg in eine südhessische Gemeinde begeben.

Um zum Bahnsteig auf der gegenüberliegenden Seite zu gelangen, überquerte sie von der Luzenbergstraße aus direkt vom Bahnsteig der Bahnhaltestelle "Mannheim-Luzenberg" die Gleise in Richtung Bahnsteig Höhe Stationsstraße.

Wie die Ermittlungen des Kriminalkommissariats Mannheim ergaben, dürfte ein tragischer Unglücksfall vorliegen. Es gibt keinerlei Hinweise auf einen Suizid oder ein Fremdverschulden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Norbert Schätzle

Telefon: 0621 174-1102

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell