Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim: Geschäftseinbruch in der Bahnhofstraße

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montagmorgen bemerkte ein Verantwortlicher den Einbruch in ein Geschäft in der Bahnhofstraße und verständigte die Polizei. Über das Wochenende hatten bislang unbekannte Täter mit einem Stein die Glasscheibe eingeworfen und sich durch diese Öffnung Zugang verschafft. Aus dem Tresenbereich stahlen die Einbrecher zwei Notebooks im Gesamtwert von fast 1.000 Euro.

Der angerichtete Schaden an der Eingangstüre ist ebenfalls mit rund 1.000 Euro zu beziffern.

Zeugen, die zwischen Samstagmittag und Montagmorgen verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201/10030, in Verbindung zu setzen.

