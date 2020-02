Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ "GUTE NACHRICHT! - Senorin vermisst & gefunden - erfolgreiche Suche von Feuerwehr, Polizei und weiteren ++ "Wer hat Hermann W. gesehen?" ++ Verkäuferin abgelenkt - Sparschwein gestohlen ++

Lüneburg (ots)

Presse - 28.02.2020 ++

Lüneburg

Soderstorf - Wer hat Hermann W. gesehen?

Der 89 Jahre alte Hermann W. aus Soderstorf kehrte am Nachmittag des 27.02.20 nicht von seinem Spaziergang zurück und wird seitdem von seiner Familie gesucht. Kräfte der Polizei, Feuerwehr, des DRK, ASB und der Johanniter suchten am Donnerstagabend bereits im gesamten Dorf und angrenzenden Ortschaften nach dem Rentner. Auch drei Hunde und eine Drohne kamen zum Einsatz. über mehrere Stunden ergebnislos gesucht haben und es keine Hinweise auf den Aufenthaltsort des 89 Jahre alten Hermann W. gibt, wurde die Suche vorerst eingestellt. Sollten sich neue Hinweise ergeben, wird die Suche umgehend wiederaufgenommen. Herr W. wird wie folgt beschrieben:

- ca. 170 cm groß, - scheinbares Alter 80 Jahre, - schlank, - Halbglatze, - Brillenträger, - auf einen Handstock angewiesen, da er nicht gut zu Fuß ist,

-bekleidet mit grauer Stoffhose, einer blau-schwarz-weißen Jacke und einer Mütze. Zeugen, die Hermann W. gesehen haben, werden gebeten sich mit der Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, in Verbindung zu setzen.

Amelinghausen - Verkäuferin abgelenkt - Sparschwein gestohlen

Zwei unbekannte Täterinnen haben am Nachmittag des 27.02.20 ein Geschäft in der Lüneburger Straße aufgesucht und ein Sparschwein gestohlen. Die Unbekannten betraten zwischen 14.15 und 14.30 Uhr das Geschäft. Eine der Frauen lenkte die Verkäuferin ab, während die andere ein Sparschwein mit Münzgeld stahl. Die Täterinnen waren südosteuropäischer Herkunft, ca. 160 cm groß, hatten dunkle Haare und waren mit einer weißen bzw. einer blauen Jacke bekleidet. Hinweise nimmt die Polizei Amelinghausen, Tel.: 04132/939820, entgegen.

Lüneburg - beim Handykauf beraubt

Ein 17-Jähriger hatte sich mit einem Unbekannten am Lüneburger Bahnhof verabredet, um dort am frühen Abend des 27.02.20 ein Handy entgegenzunehmen, welches er über ein Online-Auktionshaus zuvor erstanden hatte. Der Verkäufer nahm das Geld entgegen, jedoch wurde der 17-Jährige dann von einem weiteren Unbekannten geschubst und die Täter liefen mit dem Geld davon, ohne das Handy übergeben zu haben.

Lüneburg - mit Pfefferspray verletzt

Ein bislang unbekannter Täter hat am Abend des 27.02.20 einem 44-Jährigen Pfefferspray ins Gesicht gesprüht. Der 44-Jährige hatte im Vorbeigehen offenbar einen Außenspiegel vom Pkw des Unbekannten gestreift und umgeklappt. Der Besitzer des Pkw verletzte den 44-Jährigen mit Pfefferspray und lief ihm zudem noch ein Stück hinterher, als er flüchtete. Der Vorfall ereignete sich bei einem Mehrfamilienhauses Nähe der Einmündung Munstermannskamp. Bei dem Täter soll es sich um einen ca. 20 Jahre alten, ca. 160 cm großen, asiatisch aussehenden Mann gehandelt haben. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Einbruch in Billardclub

In der Nacht zum 28.02.20 brachen unbekannte Täter in einen Billardclub im Pulverweg ein. Die Täter kletterten über das Dach auf einen Innenhof, öffneten dort gewaltsam ein Fenster und stiegen in das Gebäude ein. Entwendet wurde u.a. Bargeld. Die Höhe des entstandenen Schadens konnte noch nicht konkret beziffert werden. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - ohne Führerschein unterwegs

Einen 32 Jahre alten Renault-Fahrer aus Hamburg hielten Polizeibeamte während einer Durchfahrtkontrolle in der Straße Am Sande am Vormittag des 27.02.20 an. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 32-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Lüneburg - Sattelzug steift Pkw und flüchtet - Zeugen gesucht

Sachschaden von ca. 6.000 Euro entstand an einem Audi, der am 27.02.20 in der Dahlenburger Landstraße abgestellt war. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug, vermutlich ein Sattelzug o.ä. streifte den Pkw zwischen 20.00 und 21.10 Uhr, und verursachte erheblichen Sachschaden. Der unbekannte Fahrer fuhr jedoch davon, ohne sich um den Personalienaustausch zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Amt Neuhaus, OT. Strachau - "GUTE NACHRICHT! - Senorin vermisst & gefunden - erfolgreiche Suche von Feuerwehr, Polizei und weiteren

Nach einer 94 Jahre alten Frau aus einem örtlichen Seniorenheim suchten fast 100 Einsatzkräfte von Feuerwehr Amt Neuhaus und Polizei in den Abendstunden des 27.02.20. Die Frau war gegen 18:15 Uhr aus der Einrichtung verschwunden, so dass umfangreiche Suchmaßnahmen auch mit einem Polizeihubschrauber, Drohne, Hunden und ManTrailHund eingeleitet wurden. Gegen Mitternacht wurde die stark unterkühlte Seniorin ansprechbar durch ein Mitglied der Feuerwehr (in einer Entfernung von 5 bis 6 km vom Seniorenheim) im Deichvorland auf einem Weg nahe der Elbfähre Bitter aufgefunden werden.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen 19 Jahre alten Fahrer eines Pkw Ford Fiesta stoppte die Polizei in den Nachtstunden zum 28.02.20 in der Bahnhofstraße. Bei der Kontrolle des Mannes gegen 00:30 Uhr stellten die Beamten bei diesem den Einfluss von Drogen (Amphetaminen) fest. Ihn erwartet ein entsprechendes Ermittlungsverfahren.

Lüchow - leichtverletzt nach Kollision

Leichte Verletzungen erlitt ein 20 Jahre alter Fahrer eines Pkw VW Polo in den Nachmittagsstunden des 27.02.20 in der Konsul-Wester-Straße. Der junge Mann war nach derzeitigen Ermittlungen mit seinem Pkw gegen 17:00 Uhr von einem Parkstreifen auf die Fahrbahn eingefahren und hatte dort einen von hinten kommenden Pkw Audi übersehen, so dass es zur Kollision kam. Parallel prallte der Polo auch gegen einen geparkten Pkw Ford, so dass ein Sachschaden von insgesamt 6000 Euro entstand.

Dannenberg - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 27.02.20 in der Uelzener Straße - Bundesstraße 191. Dabei waren insgesamt 14 Fahrer zu schnell unterwegs.

Uelzen

Wriedel - "Täter nochmal da" - erneut Einbruch in Kindergarten

Gleich nochmal brachen Unbekannte in die Räumlichkeiten des Kindergartens im Kirchsteig in Wriedel ein. Bereits in der Nacht zum 27.02. war es zu einem Einbruch gekommen. Auch in der Nacht zum 28.02.20 suchten die Täter das Gebäude heim, drangen gewaltsam ein und suchten nach Wertgegenständen. Die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen, OT. Holdenstedt/ Wieren - Einbrüche in Gasthof und Grundschule scheitern schon an der Tür

Vergeblich versuchten Unbekannte in der Nacht zum 27.02.20 in die Räumlichkeiten eines Gasthofes in der Holdenstedter Straße einzubrechen. Die Täter versuchten sich an mehreren Türen und verursachten einen Sachschaden von gut 5000 Euro. Auch in das Gebäude der Grundschule in Wieren versuchten sich Unbekannte im Zeitraum vom 27. auf den 28.02.20. Es entstand ein Sachschaden von fast 2000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen 30 Jahre alten Fahrer eines Pkw VW Golf aus dem Landkreis Uelzen stoppte die Polizei in den Morgenstunden des 27.02.20 im Bereich eines Parkplatzes in der Ripdorfer Straße. Bei der Kontrolle des Mannes gegen 07:40 Uhr stellten die Beamten bei diesem den Einfluss von Drogen fest. Ein Urintest auf THC verlief positiv. Ihn erwartet ein entsprechendes Ermittlungsverfahren.

