Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Pkw überschlägt sich ++ Taschendiebstahl ++ Pkw gestohlen ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Einbruch in Wohnhaus

Am 25.02.20, zwischen 15.00 und 19.10 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Wohnhaus im Imkerstieg ein. Die Täter hebelten ein Fenster auf und durchsuchten die Räume. Entwendet wurden nach bisherigen Erkenntnissen Schmuck und Bargeld. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-1991 bzw. -2215, entgegen.

Wittorf - Pkw gestohlen

In der Nacht zum 25.02.20 stahlen unbekannte Täter einen 15 Jahre alten blauen BMW 120d xDrive mit dem Kennzeichen LG - FL 666, der in einer Einfahrt in der Hauptstraße gestanden hat. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 15.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bardowick, Tel.: 04131/799400, entgegen.

Embsen - Werkzeug aus Transporter gestohlen

Einen Transporter der Marke Peugeot, der in der Ringstraße im Bereich eines Hotels abgestellt war, haben unbekannte Täter in der Nacht zum 26.02.20 aufgebrochen. Aus dem Peugeot wurden eine Schleifmaschine und ein Rucksack entwendet. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Melbeck, Tel.: 04134/909440, entgegen.

Lüneburg - Polizei stellt Fahrrad sicher

Wie berichtet hatten Polizeibeamte am 24.02.20 in der Straße Am Markt einen 41Jahre alten Mann kontrolliert und mehrere Konsumeinheiten Drogen sichergestellt. Auch ein Damenrad der Marke Kreidler, welches der 41-Jährige mitführte, nahmen die Polizeibeamten dem 41-Jährigen ab. Zu Recht, wie sich herausstellte, denn es stellte sich heraus, dass das Damenrad vor wenigen Wochen in der Lüneburger Innenstadt gestohlen wurde.

Lüneburg - versuchte Einbrüche

Zwischen dem 21. und 24.02.20 versuchten unbekannte Täter in eine Lagerhalle in der Bessemerstraße einzubrechen. Die Täter beschädigten eine Tür, gelangten jedoch nicht in das Gebäude. Zwischen dem 25.02.20, 15.30 Uhr, und dem 26.02.20, 08.55 Uhr, versuchten Unbekannte in ein Schulnebengebäude in der Walter-Bötcher-Straße einzubrechen. Die Täter verursachten auch in diesem Fall Sachschaden an einer Tür, gelangten jedoch nicht ins Gebäude. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Kennzeichen gestohlen

Unbekannte Täter bauten am 25.02.20, zwischen 18.45 und 22.00 Uhr, in der Straße Moorweide beide Kennzeichen LG - KM 124 von einem Pkw ab und entwendeten diese. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Pkw beschädigt - Zeugen gesucht

Am 25.02.20, in der Zeit von 12.40 bis 12.50 Uhr, hatte ein Lüneburger seinen VW Golf auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Straße Auf den Blöcken geparkt. In diesem Zeitraum wurde einer der Außenspiegel des VW abgefahren oder abgetreten. Der entstandene Schaden beläft sich auf mehrere hundert Euro. Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, zu melden.

Lüneburg - E-Scooter ohne Versicherungsschutz unterwegs

Den 28 Jahre alten Fahrer eines E-Scooters kontrollierten Polizeibeamte am 25.02.20, gegen 23.20 Uhr, in der Straße Am Schifferwall. Der 28-Jährige fuhr mit dem E-Scooter, ohne dass er diesen versichert hatte. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren gegen den E-Scooter eingeleitet.

Lüchow-Dannenberg

Wustrow - Zigarettenautomaten aufgeflext - Täter flüchten mit Pkw - Polizei stellt Fahrzeug sicher

Auf frischer Tat bemerkte ein Anwohner in den Nachtstunden zum 26.02.20 einen Unbekannten beim "Aufflexen" eines Zigarettenautomaten im Bereich einer Tankstelle in der Bahnhofstraße in Wustrow. Der Täter konnte den Automaten gegen 00:15 Uhr gewaltsam öffnen und vermutlich Zigaretten erbeuten. Die alarmierte Polizei konnte kurze Zeit später gegen 00:20 Uhr im Umfeld einen "flüchtenden" Pkw entfernt wahrnehmen. Im Rahmen der Fahndung wurde das Fahrzeug abgestellt und verschlossen im Bereich eines Feldes südlich von Rebenstorf festgestellt. Im Pkw befanden sich eine "Flex" sowie weiteres Werkzeug. Fahndungsmaßnahmen nach dem/den Tätern(n) verlief bis dato ohne Erfolg bzw. dauern an. Die weiteren Ermittlungen auch zu ähnlichen Fällen in der Region sowie im angrenzenden Sachsen-Anhalt dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Clenze, OT. Prießeck - Pkw überschlägt sich

Leichte Verletzungen erlitt eine 20 Jahre alte Pkw-Fahrerin in den Mittagsstunden des 26.02.20 auf der Kreisstraße 18 zwischen Clenze und Prießeck. Die junge Frau war gegen 12:00 Uhr alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen und hatte sich überschlagen. Sie konnte sich alleine aus dem Pkw befreien. Es entstand ein Schaden von einigen tausend Euro.

Lüchow - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 25.02.20 auf der Bundesstraße 493 im Bereich Loge. Dabei waren insgesamt 18 Fahrer zu schnell unterwegs. Tagesschnellster war ein 50 Jahre alter Autofahrer mit 103 km/h.

Uelzen

Uelzen - "Taschendiebstahl"

Bargeld konnte ein unbekannter Mann in den Nachmittagsstunden des 25.02.20 in der Bahnhofstraße bei einem Senior erbeuteten. Der Unbekannte hatte den 80-Jährigen gegen 16:00 Uhr gebeten Geld zu wechseln und erbeutete dabei unbemerkt das Bargeld aus der Geldbörse des Seniors. Der Dieb wird als ca. 45 Jahre alt, ca. 160 cm groß, schlank, südosteuropäische Erscheinung, graues Haar, gebrochen deutschsprechend beschrieben. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

