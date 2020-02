Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ "Haddu Möhrchen?" ++ Überfall auf Tankstelle ++ Diebstahl aus Pkw ++ E-Scooter nicht zugelassen ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Einbruch in Wohnhaus

Zwischen dem 22. und 24.02.20 brachen unbekannte Täter in ein Wohnhaus im Steinweg ein. Die Täter hebelten ein Fenster auf und durchsuchten mehrere Räume. Entwendet wurden mehrere hundert Euro Bargeld, der bei dem Einbruch entstandene Gesamtschaden wurde auf ca. 1.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-199 oder -2215, entgegen.

Adendorf/ Lüneburg - Firmenwagen aufgebrochen - Täter stehlen Werkzeuge

Werkzeuge im Wert von mehreren tausend Euro haben unbekannte Täter im Laufe des vergangenen Wochenendes gestohlen. Im Königsberger Weg und in der Dorfstraße in Adendorf, sowie in der Straße In der Marsch in Lüneburg, wurden mehrere Kleintransporter aufgebrochen, in denen sich Werkzeuge bzw. Fahrzeugzubehör befand. Betroffen sind nach bisherigen Ermittlungen insgesamt vier Fahrzeuge unterschiedlicher Bauart. Die entstandenen Schäden belaufen sich nach ersten Schätzungen auf ca. 4.500 Euro. Hinweise nehmen die Polizei Adendorf, Tel.: 04131/854010, bzw. die die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Überfall auf Tankstelle - Täter droht mit Messer

Ein unbekannter Täter betrat am 23.02.20, gegen 21.25 Uhr, den Verkaufsraum einer Tankstelle in der Dahlenburger Landstraße. Der Täter bedrohte die 45 Jahre alte Angestellte mit einem Messer und forderte die Herausgabe von Bargeld. Nachdem er dies bekommen hatte, flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Der Täterwurde wie folgt beschrieben:

- 20 bis 25 Jahre alt, - ca. 170-175cm groß, - etwas kräftigere Statur mir Bauchansatz, - Dreitagebart, - bekleidet mit einem blauen Kapuzenpullover, Jeans und dunklen Schuhen - blaue Jeans, - sprach akzentfrei Deutsch.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Hilfe geleistet und bestohlen worden

Am 22.02.20, gegen 13.15 Uhr, half eine 57 Jahre alte Lüneburgerin einer älteren Dame in der Straße Am Sande beim Einsteigen in einen Linienbus. Vermutlich während sie half, stahlen unbekannte Täter ihr die Geldbörse aus der Handtasche. Bereits kurz darauf versuchten die Täter an einem Geldautomaten mehrere hundert Euro von dem Konto abzuheben, was jedoch misslang. In der Geldbörse befanden sich jedoch diverse persönliche Papiere sowie etwas Bargeld. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Fahrt unter Drogeneinfluss

Am 23.02.20, gegen 19.35 Uhr hielten Polizeibeamte in der Konrad-Adenauer-Straße einen 27- Jährigen mit seinem VW an. Der VW-Fahrer stand offenbar unter dem Einfluss von Drogen. Ein Urintest zeigte positiv auf THC an. Dem 27-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt, ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Verfahren eingeleitet.

Lüneburg - ohne Führerschein unterwegs

Den 27 Jahre alten Fahrer eines Daimler kontrollierten Polizeibeamte am 24.02.20, gegen 01.00 Uhr in der Hindenburgstraße, nachdem der Daimler-Fahrer zuvor das Rotlicht an einer Kreuzung missachtet hatte. Bei der Kontrolle konnte der Daimler-Fahrer keinen Führerschein vorlegen. Zudem nannte er den Polizeibeamten falsche Personalien. Dem 27-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet und Ordnungswidrigkeitsanzeigen wegen der Missachtung des Rotlichtes und der unrichtigen Angabe der Personalien.

Melbeck - nach Verkehrsunfall leicht verletzt

Am 23.02.20, gegen 12.55 Uhr, befuhr eine 25 Jahre alte Ford-Fahrerin die L 233 in Richtung Lüneburg. Aufgrund eines Fahrfehlers kam die 25-Jährige mit ihrem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Straßenbaum. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand Totalschaden. Die geschätzte Schadenshöhe liegt bei ca. 8.000 Euro.

Lüneburg - E-Scooter nicht zugelassen

Am 23.02.20, gegen 16.45 Uhr, wurden zwei Männer im Alter von 24 und 27 Jahren Männer in der Theodor-Heuss-Straße von der Polizei kontrolliert. Der 27-Jährige fuhr mit einem offensichtlich nicht versicherten E-Scooter. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Fahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. Von dem 24-Jährigen ging ein starker Marihuana-Geruch aus. Auf Nachfrage der Polizeibeamten händigte der 24-Jährige eine sogenannte Dolde aus und räumte ein, dass er zuvor einen Joint geraucht hatte. Fast zeitgleich wurde in der Straße Hinter den Scheibenständen ein 12 Jahre alter Junge auf einem E-Scooter angehalten, der nicht versichert war. Das Gefährt zu versichern hatten die Eltern des Jungen offenbar bislang versäumt.

Amt Neuhaus, OT Herrenhof - Kennzeichen gestohlen

Zwischen dem 22.02.20, 15.45 Uhr, und dem 23.02.20, 10.00 Uhr, bauten unbekannte Täter von einem Mitsubishi, der in der Elbstraße abgestellt war, beide Kennzeichen LG - BQ 102 ab und entwendeten sie. Hinweise nimmt die Polizei Amt Neuhaus, Tel.: 038841/61950, entgegen.

Dahlenburg - Stein auf Windschutzscheibe geworfen - Polizei ermittelt

Am 24.02.20, gegen 08.35 Uhr, warf ein bislang unbekannter Täter von der Dahlemer Brücke einen kleinen Stein auf die B 216, auf der gerade ein 45-Jähriger mit seinem VW unterwegs war. Die Frontscheibe des VW wurde durch den Stein stak beschädigt, der VW-Fahrer blieb zum Glück unverletzt und verunfallte nicht. Es entstand jedoch Sachschaden von ca. 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Dahlenburg, Tel.: 05851/979440, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Türklingel/ Gegensprechanlage beschädigt

Am 23.02.20, zwischen 16.00 und 18.30 Uhr, rissen unbekannte Täter die Türklingel und Gegensprechanlage an einem Wohnhaus in der Jeetzeler Straße von der Gebäudewand. Die Höhe des Sachschadens wurde noch nicht beziffert. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, tel.: 05841/122215, entgegen.

Küsten - Diebstahl aus Pkw

Am 22.02.20, zwischen 00.00 und 09.30 Uhr, stahlen unbekannte Täter aus einem Audi, der in der Straße Springbarg abgestellt war, u.a. eine Sporttasche und einen Rucksack. Es kann nicht komplett ausgeschlossen werden, dass der Pkw unverschlossen abgestellt war. Der entstandene Schaden beläuft sich auf geschätzte 250 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel.: 05841/122215, entgegen.

Lüchow- Reifen zerstochen

Insgesamt sechs Reifen eines Pkw VW und eines Fiat zerstachen unbekannte Täter am 24.02.20, zwischen 00.00 und 07.45 Uhr. Beide Pkw standen im Tatzeitraum in der Straße Am Berge. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel.: 05841/122215, entgegen.

Uelzen

Uelzen - Überfall auf Tankstelle

Am 23.02.20, gegen 21.25 Uhr, betraten zwei unbekannte Täter eine Tankstelle in der Straße Johnsburg. Beide Täter drohten dem 51 Jahre alten Angestellten jeweils mit einem Messer, woraufhin sich der 51-Jährige in einem Büro einschloss. Die Täter nahmen sich Bargeld aus der Kasse und flüchteten dann in unbekannte Richtung. Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

- ca. 170-175cm groß, - schlanke Statur, - bekleidet mit einer Daunenjacke, dunklen Jeanshosen, graue Schuhen und einer hellen Sturmhaube.

Täter 2:

- ca. 170-175cm groß, - schlanke Statur, - bekleidet mit schwarzer Kapuzenjacke, grauer Hose, schwarzen Schuhen und einer dunklen

Sturmhaube

Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel.: 0581/930215, entgegen.

Uelzen - Pkw aufgebrochen

Unbekannte Täter öffneten am 23.02.20, zwischen 04.30 und 07.45 Uhr, gewaltsam eine Tür eine VW Golf, der auf einem Parkplatz in der Tile-Hagemann-Straße abgestellt war. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen nichts, jedoch entstand Sachschaden durch den Aufbruch. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel.: 0581/930215, entgegen.

Bad Bevensen - Schwan auf dem Gleis

Ein Schwan auf dem Bahngleis beim Bahnhof Bad Bevensen hat am späten Sonntagvormittag zu Behinderungen des Bahnverkehrs gesorgt. Der Vogel wurde zunächst vom Gleis verjagt, kehrte jedoch bald wieder zurück. Der Schwan wurde schließlich von einer "Schwanenfängerin" eingefangen. Vermutlich hat der Schwan einen gebrochenen Flügel. Da das Gleisbett betreten werden musste, wurde der Bahnverkehr kurzzeitig gestoppt.

Uelzen - unter Alkoholeinfluss mit E-Scooter unterwegs

Am 23.02.20, gegen 13.40 Uhr, wurde ein 30 Jahre alter Uelzener in der Tile-Hagemann-Straße von der Polizei kontrolliert, da er mit einem offenbar nicht versicherten E-Scooter unterwegs war. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der E-Scooter 25 km/h schnell ist. Einen Führerschein konnte der 30-Jährige jedoch nicht vorlegen. Bei der Kontrolle fiel zudem auf, dass der E-Scooter-Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,62 Promille.

Suhlendorf - Kennzeichen gestohlen

Am 23.02.20, zwischen 21.00 und 22.00 Uhr, bauten unbekannte Täter von einem Mercedes, der in Dallahn abgestellt war, beide Kennzeichen UE - IW 83 ab und entwendeten sie. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel.: 0581/930215, entgegen.

Uelzen - "Haddu Möhrchen?"

Am 24.02.20, gegen 07.50 Uhr, verlor ein Lkw einen Teil seiner Ladung, die aus Karotten bestand. Die Fahrbahn der Borner Straße war zwischen dem Ortsschild Holdenstedt und dem Kreisverkehr von den Karotten bedeckt. Während der Reinigungsarbeiten musste die Fahrbahn zeitweise komplett gesperrt werden. ++ Fotos können unter www.polizeipresse.de heruntergeladen werden. ++

