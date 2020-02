POL-LG: ++ Fahrt unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein ++ volltrunken mit Pkw unterwegs ++ Multivan gestohlen ++ Überfall auf Tankstelle ++

Polizeiinspektion Lüneburg

Lüneburg

Lüneburg - Überfall auf Tankstelle

Am 20.02.20, gegen 21.55 Uhr, betrat ein noch unbekannter Täter eine Tankstelle in der Straße Vor dem Bardowicker Tore. Der Täter bedrohte den 36 Jahre alten Angestellten mit einem Messer und forderte ihn auf ihm das Bargeld aus der Kasse auszuhändigen. Nachdem er das Geld erhalten hatte, flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

- männlich, - ca. 30 Jahre alt, - ca. 175 cm groß, - bekleidet mit einem blauen Kapuzenpullover, grauen Jeans und schwarzen Schuhen.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Brietlingen - Multivan gestohlen

In der Nacht zum 21.02.20 stahlen unbekannte Täter einen weiß-blauen Multivan mit dem Kennzeichen LG - PB 2508, der auf einem Grundstück in der Straße Am Bültenmoor abgestellt war. Der entstandene Schaden beläuft sich auf geschätzte 40.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Adendorf - versuchter Pkw-Diebstahl

Einen Pkw Audi, der im Scharnebecker Weg abgestellt war, haben unbekannte Täter versucht in der Nacht zum 21.02.20 zu stehlen. Die Täter öffneten gewaltsam eine Tür des Pkw, es gelang ihnen jedoch nicht den Pkw zu starten. Es entstand Sachschaden von ca. 1.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Melbeck - Holz geklaut - Zeuge stellt Täter

Ein aufmerksamer Zeuge hat am Morgen des 20.02.20 einen 70-jährigen Lüneburger dabei erwischt, wie er im Deutsch-Evern-Weg gestapeltes Holz in seinen Transporter lud. Der Zeuge rief die Polizei, die ein Strafverfahren wegen Diebstahls gegen den 70-Jährigen einleitete.

Lüneburg - Kennzeichen gestohlen

Zwischen dem 20.02.20, 15.15 Uhr, und dem 21.02.20, 07.00 Uhr, bauten unbekannte Täter die Kennzeichen DU - SH 3013 von einem Ford, der in der Straße Am Schützenplatz auf einem Parkplatz abgestellt war, ab und entwendeten sie. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - mit Staubsaugerrohr geschlagen

Einen 25 Jahre alten Mann der im dringenden Verdacht steht am Morgen des 20.02.20 seine 23-jährige Freundin u.a. mit einem Staubsaugerrohr geschlagen und ihre Wohnung in der Franz-Lübeck-Straße verwüstet zu haben, hat die Polizei für 10 Tage aus der Wohnung verwiesen. Der 25-Jährige verhielt sich den Zeugen und Polizeibeamten gegenüber äußerst aggressiv, so dass ihm Handschellen angelegt werden mussten. Er beleidigte und bespuckte die Polizeibeamten jedoch und wurde zunächst in Gewahrsam genommen und schließlich in eine Psychiatrische Klinik eingewiesen.

Lüchow - Gartenhaus aufgebrochen - Werkzeug gestohlen

Zwischen dem 19.02.20, 19.00 Uhr, und dem 20.02.20, 13.30 Uhr, betraten unbekannte Täter ein Grundstück in der Straße An den Gärten und öffnete gewaltsam ein Gartenhaus. Die Täter stahlen diverse Werkzeuge, darunter Schlosserwerkzeug. Die Höhe des entstandenen Schadens wurde noch nicht genau beziffert. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel.: 05841/122215, entgegen.

Clenze - volltrunken mit Pkw unterwegs

Eine 42 Jahre alte Peugeot-Fahrerin wurde am 21.02.20, gegen 07.45 Uhr, von der Polizei kontrolliert. Zuvor war der Pkw aufgefallen, da der Auspuff mit einem Draht oder Band provisorisch befestigt war, um ein Abfallen zu verhindern. Bei der Kontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass die Fahrerin unter Alkoholeinfluss stand. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,06 Promille. Der Peugeot-Fahrerin wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobe entnommen, ihr Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren gegen sie eingeleitet. Entsetzt zeigten sich die Polizeibeamten, weil die Pkw-Fahrerin kurz zuvor ihre Kinder zur Schule gefahren hatte.

Uelzen

Uelzen - Fahrt unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein

Die Polizei hielt am 20.02.20, gegen 17.30 Uhr, den 37 Jahre alten Fahrer eines Peugeot im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Hansestraße an. Bei der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der Pkw-Fahrer unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein Urintest zeigte den Konsum von THC, Amphetaminen und Metamphetaminen an. Dem 37-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Zu dem Verfahren wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss, gesellte sich ein Strafverfahren, da der Peugeot-Fahrer nicht Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ein im Pkw des 37-Jährigen aufgefundenes Springmesser wurde von der Polizei sichergestellt und ein Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.

Uelzen - ohne Führerschein mit Traktor unterwegs

Ein 15-Jähriger wurde am Nachmittag des 20.02.20 in der Schlossstraße kontrolliert, die er mit einem Traktor befuhr. Der Jugendliche ist nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis, weshalb ihm die Weiterfahrt untersagt und ein Verfahren gegen ihn eingeleitet wurde.

