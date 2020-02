Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 21.-23.02.2020 ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Wohnungseinbrüche

Am Abend des 21.02.2020 überrascht die Bewohnerin eines Einfamilienhauses im Schnellenberger Weg bei ihrer Rückkehr ins Haus einen Einbrecher. Dem Täter gelingt es noch über das aufgehebelte Fenster wieder unerkannt zu entkommen. Am 22.02.2020, zwischen 16:50 Uhr und 21:45 Uhr, verschaffen sich unbekannte Täter in der Bergstraße und in der Straße Tüner Berg mittels Aufhebeln von Fenster/Terrassentür Zutritt zu einem Einfamilienhaus bzw. zu zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses. Die Sachschäden dürften hier insgesamt bei mehreren tausend Euro liegen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215 entgegen.

Lüneburg - Fahrt unter Drogeneinfluss

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle konnten Polizeibeamte am 22.02.2020, gegen 20:50 Uhr, bei einem 20-jährigen Opel-Fahrer in der Erbstorfer Landstraße Betäubungsmitteleinfluss feststellen. Dem Betroffenen wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und entsprechende Verfahren eingeleitet.

Lüneburg - Kennzeichendiebstahl

In der Nacht vom 21.02. auf den 22.02.2020 entwendeten unbekannte Täter im Spechtsweg von einem Pkw BMW 320i beide Kennzeichenschilder. Das Kennzeichen lautet LG-RS 2920. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215 entgegen.

Lüneburg - Randalierende Jugendliche/Heranwachsende

Nach Zeugenhinweis am 21.02.2020, gegen 23:45 Uhr, auf eine alkoholisierte Gruppe Jugendlicher/Heranwachsender, die im Bereich Ostpreußenring Flaschen auf der Straße zerschmeißen und gegen Autos treten, können Polizeibeamte hier zumindest zwei uneinsichtig und aggressiv auftretende 17 und 18 Jahre alte Lüneburger antreffen. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215 entgegen.

Heiligenthal - Zimmerbrand/Dachstuhlbrand

Am 22.02.2020, gegen 13:23 Uhr, wurde ein Zimmerbrand im 2. Obergeschoß eines Hauses in Heiligenthal, Waldweg, durch Bewohner mitgeteilt. Das Feuer wurde durch Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Kirchgellersen, Südergellersen und Heiligenthal gelöscht. Eine Ausbreitung des Feuers auf das komplette Gebäude kann so verhindert werden. Es bleibt bei Schäden an der Einrichtung und einem Teil des Dachstuhls. Nach ersten Erkenntnissen im Rahmen der Befragung der Bewohner soll das Feuer im Kinderzimmer eines 6-jährigen Kindes ausgebrochen sein. Zu Personenschäden kam es glücklicherweise nicht.

Uelzen

Schlägerei auf der Partymeile

Samstagmorgen gegen 04.40 Uhr kam es auf der "Partymeile" an der Gudesstraße zu einer Schlägerei zwischen 2 männlichen Gruppen. Junge Männer syrischer und afghanischer Herkunft gingen mit Flaschen aufeinander los, dabei wurden 3 Personen so verletzt, dass sie ärztlicher Behandlung bedurften. Der Grund dieser wechselseitigen Körperverletzungen liegt derzeit im Dunkeln, die Polizei ermittelt hinsichtlich Gefährlicher Körperverletzungen.

Fundfahrrad und seine Folgen

Samstagabend gegen 23.00 Uhr meldete ein Verkehrsteilnehmer ein gefundenes Fahrrad. Dieses lag mitten auf der Straße und wurde von ihm an ein Wohnhaus an der Salzwedeler Straße in Uelzen gestellt. Der Polizeistreife, die das beschriebene Fahrrad abholen wollte, kam das Rad fahrend auf der Salzwedeler Straße entgegen. Geführt wurde es von einem alkoholisierten 17-jährigen Uelzener mit über 2 Promille, der das Rad vor längerer Zeit gefunden und nicht abgegeben hatte, bei der Kontrolle die Beamten beleidigte und aktiven Widerstand leistete. Er wurde seiner Mutter übergeben.

Wohnhausbrand

In der Ortschaft Schwemlitz brannte am Samstagnachmittag gegen 15.30 Uhr ein Wohnhaus. Die Bewohner bemerkten Rauch und Feuer aus dem Wintergarten und konnten gerade noch ihr Einfamilienhaus verlassen. Den Feuerwehren gelang es zwar den Brand zu löschen, das Haus war jedoch nicht mehr zu retten. Der Schaden wird auf über 100 000 Euro geschätzt, Brandursache ist derzeit ungeklärt.

Drogenfunde

In der Stadthalle Uelzen kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag zu mehreren Polizeieinsätzen. Private Sicherheitskräfte, die für einen reibungslosen Ablauf einer Musikveranstaltung sorgten, kontrollierten beim Einlass und stellten mehrere Personen mit Betäubungsmittel fest. Neben der Sicherstellung von Marihuana, Kokain, Tabletten (Extasy), Pep und anderen derzeit unbekannten Rauschmitteln kam es zu einem medizinischen Notfalleinsatz. Ein junger Mann war plötzlich nicht mehr ansprechbar, der Notarzt sorgte für eine Einweisung in das Klinikum Uelzen. Ursache sollen auch hier Rauschmittel gewesen sein.

Rauschmittelfahrt

Sonntagmorgen gegen 07.00 Uhr fiel einer Funkstreifenwagenbesatzung ein Kraftfahrzeug im Kreisel an der Ludwig-Erhard-Straße auf. Die Kontrolle der 27-jährigen Fahrzeugführerin aus dem Landkreis Uelzen führte zu einem positiven Test auf den Einfluss von Betäubungsmitteln und Alkohol. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und ein Strafverfahren eröffnet.

Lüchow - Verkehrsunfall

Ort: Kreisstraße 6, Gemarkung Gistenbeck Datum: Samstag, 22.02.2020, 12:00 Uhr Sachverhalt: Eine 37-jährige PKW-Fahrerin aus Bergen/Dumme befuhr die Kreisstraße von Jiggel in Richtung Gistenbeck. Auf gerader Strecke kam der BMW, vermutlich aufgrund einer Windböe, nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Die Fahrerin und ein 8-jähriges Kind wurden dabei schwer verletzt. Das Kind wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Lüneburg gebracht, die Fahrerin kam mit dem Rettungswagen nach Uelzen. Am PKW entstand Totalschaden.

