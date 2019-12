Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Bottrop

Donnerstag, gegen 3 Uhr, hebelten unbekannte Täter eine Tür auf und drangen dann in die Räume eines Autohauses an der Gladbecker Straße ein. Als die Alarmanlage auslöste, flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Nach aufhebeln eines Fensters drangen unbekannte Täter in eine Wohnung auf der Straße Im Scherbruch ein. Die Täter suchten in allen Räumen nach Wertgegenständen und stahlen Schmuck.

Recklinghausen

In der Nacht zu Donnerstag hebelten unbekannte Täter ein Fenster auf und drangen dann in eine Wohnung auf der Mühlenstraße ein. Die Täter suchten in der Wohnung nach Diebesgut. Ob sie etwas mitnahmen, steht zur Zeit noch nicht fest.

In der Nacht zu Dienstag brachen unbekannte Täter eine Tür auf und drangen dann in ein Restaurant auf der Bochumer Straße ein. Hier brachen sie zwei Geldspielautomaten auf und stahlen daraus das Bargeld.

Gladbeck

Unbekannte Täter schlugen am Mittwoch, gegen 21.45 Uhr, mit einem Gullydeckel die Verglasung der Haupteingangstür ein, um in einen Getränkemarkt an der Hornstraße zu gelangen. Die Täter stahlen Zigarettenschachteln in noch unbekanntem Umfang und flüchteten in unbekannte Richtung. Eine Zeugin sah zwei Männer, die mit großen Tüten flüchteten. Beide trugen schwarze Steppjacken.

Marl

Mittwochnachmittag hebelten unbekannte Täter ein Fenster auf und drangen dann in ein leer stehendes Wohnhaus auf der Straße Am Wienhof ein. Nach ersten Erkenntnissen flücheten die Täter ohne Beute.

Castrop-Rauxel

Bargeld und Schmuck stahlen unbekannte Täter in der Nacht zu Mittwoch in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf der Straße Am Hügel. Die Täter hatten die Wohnungstür aufgehebelt, um in die Wohnung zu gelangen. Im gleichen Zeitraum brachen Täter in eine weitere Wohnung im gleichen Mehrfamilienhaus auf der Straße Am Hügel ein. Auch hier hebelten sie die Wohnungstür auf und drangen dann ein. Ob sie etwas mitnahmen steht zur Zeit noch nicht fest. In ein anderes Wohnhaus auf der Straße Am Hügel brachen unbekannte Täter am Dienstagnachmittag ein. Sie öffneten im Haus Schränke und Behältnisse. Was sie mitnahmen steht zur Zeit noch nicht fest. Mögliche Tatzusammenhänge werden geprüft.

Herten

Nach Aufhebeln der Wohnungstür drangen unbekannte Täter am frühen Dienstagabend in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf der Konrad-Adenauer-Straße ein. Sie suchten dann in Schränken und Behältnissen nach Wertsachen. Was sie mitnahmen steht zur Zeit noch nicht fest.

Hinweise erbitten die zuständigen Kriminalkommissariate unter Tel. 0800/2361 111.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Michael Franz

Telefon: 02361/55-1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell