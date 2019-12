Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Autofahrer stirbt nach Zusammenstoß mit einem Kleintransporter

Recklinghausen (ots)

Heute, gegen 10.10 Uhr, fuhr ein 81-jähriger Autofahrer aus Dorsten auf der Hervester Straße in Richtung Marl. In Höhe einer Bushaltestelle ("Verlorener Sohn") kam der 81-Jährige aus bisher ungeklärter Ursache nach links von seiner Fahrspur ab, geriet in den Gegenverkehr und kollidierte dort frontal mit einem entgegenkommenden Kleintransporter der Firma DPD eines 32-jährigen Gelsenkircheners. Unmittelbar danach geriet das Auto in Brand. Trotzdem Zeugen den 81-Jährigen aus seinem brennenden Fahrzeug ziehen konnten, starb er noch an der Unfallstelle. Der 32-jährige Fahrer des DPD-Kleintransporters wurde durch den Zusammenstoß in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr mit schwerem Gerät geborgen werden. Hiernach wurde er schwer verletzt dem Bergmannsheil-Krankenhaus Gelsenkirchen zugeführt. Eine akute Lebensgefahr besteht nach erster Bewertung nicht. Bei dem Unfall entstand 30000 Euro Sachschaden.

