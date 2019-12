Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel

Sonntagmittag fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs auf der Viktoriastraße einen geparkten schwarzen VW Passat an. Nach ersten Erkenntnissen dürfte der Schaden beim Einparken passiert sein. Der entstandene Schaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Der Verursacher flüchtete.

Waltrop

Einen am Straßenrand der Große-Geist-Straße geparkten grauen Audi A1 fuhr der Fahrer eines unbekannten Autos am Sonntag, in der Zeit von 9 bis 11.15 Uhr an. Dabei wurde die Fahrertür des Audi beschädigt. Der Verursacher flüchtete trotz eines entstandenen Schadens von 1000 Euro.

Herten

In der Zeit von Samstag, 18 Uhr bis Sonntag 11 Uhr, fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs einen auf der Straße Reitkamp geparkten schwarzen Skoda Fabia an und flüchtete. Am Skoda entstand 1000 Euro Sachschaden.

Bottrop

1000 Euro Sachschaden entstand bei einer Unfallflucht in der Zeit von Samstag, 21 Uhr bis Sonntag, 8.30 Uhr auf der Blankenstraße. Hier fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs einen geparkten schwarzen VW Golf an und flüchtete.

Marl

In der Zeit von Sonntag, 22 Uhr bis Montag, 5.45 Uhr, bog der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs von der Buerer Straße nach rechts in die Scholvener Straße ab, kam dabei nach links von der Fahrbahn ab und touchierte den Ampelmast. Im weiteren Verlauf prallte er gegen ein Verkehrszeichens und riss es aus der Verankerung. Der Fahrer fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden von 1000 Euro zu kümmern.

Recklinghausen

Der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs fuhr in der Zeit von Samstag, 17 Uhr bis Sonntag, 10.30 Uhr, auf der Herner Straße einen geparkten schwarzen Audi A5 an und flüchtete. Am Audi entstand 1000 Euro Sachschaden.

Hinweise erbitten die Verkehrskommissariate in Gladbeck (für die Städte Bottrop und Marl) und Herten (für die Städte Castrop-Rauxel, Waltrop, Herten und Recklinghausen) unter Tel. 0800/2361 111.

