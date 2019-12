Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Gartenlaube abgebrannt

Recklinghausen (ots)

Am Sonntagnachmittag brannte eine Gartenlaube an der Ewaldstraße komplett aus. Die Feuerwehr löschte den Brand. Menschen wurden nicht verletzt. Nach Hinweisen eines Zeugen konnte eine 44-jährige Frau, ohne festen Wohnsitz, angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Nach ersten Erkenntnissen könnte sie für das Feuer verantwortlich sein. Die Ermittlungen dauern an.

