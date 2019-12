Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Tatverdächtiger identifiziert - Öffentlichkeitsfahndung wird zurückgenommen

Recklinghausen (ots)

Die Öffentlichkeitsfahndung nach einem Tatverdächtigen im Zusammenhang mit einem Diebstahl eines Radladers in der Zeit vom 24. - 26.08.2019 von einem Baustellengelände in Datteln an der Stemmbrückenstraße wird hiermit zurückgenommen. Die auf dem Foto abgebildete Person konnte identifiziert werden.

