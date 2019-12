Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Datteln

Am Donnerstagvormittag beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten silbernen Hyundai i20 auf einem Parkplatz an der Heibeckstraße. An dem Auto entstand 1.000 Euro Sachschaden. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor.

Herten

Zwischen Dienstag 13:00 Uhr und Donnerstag 10:30 Uhr beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten, goldfarbenen Opel an der Georg-Büchner-Straße. An der linken Fahrzeugseite sind die Beschädigungen zu erkennen. Es entstand etwa 1.500 Euro Sachschaden.

Zwischen dem vergangenen Sonntag und Mittwochnachmittag beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten, weißen Opel Adam an der Kaiserallee. An dem Auto entstand ca. 2.000 Euro Sachschaden. Die linke Fahrzeugseite ist an mehreren Stellen beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Marl

2.000 Euro Sachschaden hinterließ ein unbekannter Autofahrer bei einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht an der Bergstraße. Am Donnerstagnachmittag stand der silberne Audi im Parkhaus am Marler Stern. Hinweise auf den Unfallfahrer liegen bislang nicht vor.

Castrop-Rauxel

Am Vormittag, um 09:15 Uhr, fuhr ein Streifenwagen der Polizei im Einsatz (Blaulicht und Horn)auf der Henrichenburger Straße in Richtung Süden. Im Kreuzungsbereich zur Römerstraße fuhr ein unbekannter Autofahrer auf den Streifenwagen auf und flüchtete anschließend von der Unfallstelle. An dem Streifenwagen entstand ca. 4000 Euro Sachschaden. Bei dem Auto des Flüchtigen handelt es sich um einen beige-farbenen Mercedes.

Bottrop

Zwischen Donnerstagnachmittag und dem heutigen Morgen beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten VW Bulli an der Vienkenstraße. An dem Fahrzeug entstand 2.000 Euro Sachschaden. Hinweise liegen bislang nicht vor.

Hinweise zu den Sachverhalten erbitten die zuständigen Kriminalkommissariate unter der 0800 2361 111.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Andreas Lesch

Telefon: 02361 55 1033

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell