Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: 17-Jährige bei Auffahrunfall leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Donnerstag, gegen 16:00 Uhr, fuhren ein 64-jähriger Rollerfahrer aus Castrop-Rauxel und eine 17-jährige Rollerfahrerin aus Castrop-Rauxel hintereinander auf der Bahnhofstraße in Richtung Süden. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr die 17-Jährige auf den vorausfahrenden Roller auf und verletzte sich bei dem Zusammenstoß leicht. Sie wurde zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gefahren. An den Fahrzeugen entstand 250 Euro Sachschaden.

