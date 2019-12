Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Auffahrunfall mit einer Leichtverletzten

Recklinghausen (ots)

In der Abfahrt der A2, in Höhe der Einmündung Beisenstraße, kam es am Donnerstag, gegen 13:40 Uhr, zu einem Auffahrunfall. Eine 26-jährige Autofahrerin aus Hamm fuhr auf das Auto eines 52-Jährigen und einer 51-Jährigen, beide aus Gladbeck, auf. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich die 51-Jährige leicht. Sie wurde ambulant in einem Krankenhaus behandelt. Es entstand etwa 350 Euro Sachschaden.

