Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Waltrop: Mofa-Fahrer stürzt und verletzt sich schwer

Recklinghausen (ots)

Am Donnerstag, gegen 19:00 Uhr, fuhr ein 15-jähriger Mofa-Fahrer aus Datteln auf der Münsterstraße in Richtung Datteln. Aus ungeklärter Ursache ruschte ihm das Vorderrad auf der Fahrbahn weg und er stürzte. Der 15-Jährige wurde mit einem Retungswagen in ein Krankenhaus gefahren - hier blieb er stationär. An dem Fahrzeig entstand nur geringer Sachschaden.

