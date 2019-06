Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verkehrsunfall, geparktes Fahrzeug beschädigt Zeuge gesucht

Mainz, Schottstraße, 07.06.19 (ots)

Am Vormittag des 07.06.19 zwischen 08:30 und 10:15 Uhr wurde in der Schottstraße durch einen weißen Transporter ein schwarzes Opel Cabriolet angefahren und beschädigt. Der weiße Transporter war beim Eintreffen des Geschädigten nicht mehr am Unfallort. Der Halter des beschädigten Opel wurde vor Ort von einem Zeugen angesprochen, der nach eigenen Angaben den Unfallhergang beobachtet und auch mit dem Handy fotografiert hat. Dieser Zeuge wird nun gebeten sich mit der Polizeiinspektion 2 am Valenciaplatz in Verbindung setzen. Auch andere Zeugen dieses Unfalls können sich gerne unter der Rufnummer 06131/654210 melden.

