Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Bottrop

Donnerstagnachmittag brachen unbekannte Täter die Wohnungstür auf, um dann in die Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf der Adolf-Kolping-Straße einzudringen. Die Täter suchten in mehreren Zimmern nach Wertgegenständen und flüchteten mit erbeutetem Goldschmuck.

Recklinghausen

Unbekannte Täter stiegen am Donnerstag, in der Zeit von 16.20 bis 18.50 Uhr, auf den Balkon einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf der Herderstraße, hebelten die Balkontür auf und drangen dann ein. In der Wohnung suchten sie in allen Räumen nach Wertgegenständen. Sie nahmen Bargeld und Schmuck mit.

In der Zeit von Donnerstag, 16 Uhr bis Freitag, 7 Uhr, stahlen Unbekannte ein auf der Straße An der Rennbahn abgestelltes Dieselaggregat mit vollem Dieseltank. Nach Schätzung der geschädigten Firma hat das Aggregat samt Tank ein Gewicht von drei bis fünf Tonnen. Es dürfte somit mit schwerem Gerät angehoben und dann abtransportiert worden sein.

Dorsten

In der Zeit von Mittwoch, 21 Uhr bis Donnerstag, 4.40 Uhr, drangen unbekannte Täter in ein Hotel auf der Glück-Auf-Straße ein, brachen dann eine Tür im Rezeptionsbereich auf und stahlen einen Schranktresor.

In der Nacht zu Freitag hebelten unbekannte Täter ein Fenster an einem Restaurant an der Luisenstraße auf. Durch das geöffnete Fenster griffen sie nach ersten Erkenntnissen ins Innere, stiegen allerdings nicht ein. Was sie stahlen steht zur Zeit noch nicht fest.

Marl

Unbekannte Täter hebelten am Mittwoch, in der Zeit von 6 bis 19 Uhr, eine Wohnungstür einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf der Straße Nonnenbusch auf und drangen dann ein. Nach Durchsuchen der Wohnung flüchteten sie mit erbeutetem Bargeld.

Castrop-Rauxel

Heute, gegen 9 Uhr, wurde festgestellt, dass unbekannte Täter in das Vereinsheim eines Sportvereins auf der Recklinghauser Straße eingebrochen waren. Die Täter rissen eine Metallplatte, die zur Sicherung eines Fensters installiert war ab und hebelten dann das dahinter liegende Fenster auf. Sie stahlen drei Gasflaschen und eine Friteuse.

Hinweise erbitten die zuständigen Kriminalkommissariate unter Tel. 0800/2361 111.

