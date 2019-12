Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Auffahrunfall mit drei beteiligten Autos

Recklinghausen (ots)

Sonntag, gegen 20 Uhr, fuhr eine 20-jährige Autofahrerin aus Bottrop auf der Prosperstraße in Richtung Devensstraße. Da sich an der Einmündung Paßstraße ein Rückstau gebildet hatte, bremste die 20-Jährige nach eigenen Angaben zwar ab, geriet aber ins Rutschen und fuhr auf das stehende Auto einer 46-jährigen Bottroperin auf und schob deren Auto noch auf das davor befindliche Auto eines 21-jährigen Bottropers auf. Bei dem Auffahrunfall wurde die 46-Jährige so verletzt, dass sie zur ärztlichen Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste. Es entstand 2500 Euro Sachschaden.

