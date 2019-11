Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bad Bramstedt, Kirchenbleeck / Radfahrerin verletzt; Polizei sucht Unfallflüchtigen

Bad Segeberg (ots)

Am Montag, den 04.11.19, verletzte sich eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall in Bad Bramstedt. Der Unfallverursacher flüchtete. Die 15-Jährige fuhr gegen 17:45 Uhr mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg im Kirchenbleeck in Richtung Maienbeeck. Als ein Pkw von einem Parkplatz nach rechts in den Kirchenbleeck einbiegen wollte, hielt sie an und stieg vom Fahrrad ab, um dem Pkw-Fahrer vorzulassen. Der Pkw-Fahrer übersah sie aber, so dass der Pkw gegen das Fahrrad fuhr. Hierdurch entstanden Schäden am Rad und die 15-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Der Pkw-Fahrer hielt an, befand den Schaden am Rad für geringfügig und fuhr davon, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Er wird wie folgt beschrieben: männlich, 40 bis 50 Jahre alt, Brillenträger, kurze Haare, deutsches Erscheinungsbild. Bei dem Pkw handelt es sich um einen silberfarbenen Van, ähnlich einem Opel Zafira. Die Polizei Bad Bramstedt hat die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen. Der Unfallverursacher, Personen, die Hinweise zu ihm geben können, oder Unfallzeugen werden gebeten, sich unter 04192-39110 zu melden.

Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Silke Westphal

Telefon: 04551 884 - 2022

E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell