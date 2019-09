Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: PM des PP Heilbronn vom 10.09.2019, Stand 23.30 Uhr

Heilbronn (ots)

Stadt- u. Landkreis Heilbronn BAB A6 Gemarkung Weinsberg-Grantschen: Brennender Sattelzug Vollständig ausgebrannt ist ein Sattelzug auf der BAB A6 am Dienstag um 20.31 Uhr. Der Sat-telzug fuhr vom AK Weinsberg kommend in Richtung Nürnberg, als am Fahrzeug ein Reifen platzte und der Sattelzug daraufhin in Brand geriet. Der Fahrer konnte sein Fahrzeug noch nach rechts auf den Standstreifen fahren und unbeschadet verlassen. Die alarmierte Feuerwehr war kurz darauf mit 23 Mann und fünf Fahrzeugen im Einsatz, konnte aber das vollständige Ausbrennen nicht verhindern. Der Sattelauflieger war mit Kunststoffteilen beladen. Bislang sind keine weiteren Einzelheiten bekannt. Der Schaden am Fahrzeug beträgt ca. 70 000 Euro. Während des Einsatzes war die Fahrbahn in Richtung Nürnberg voll gesperrt.

