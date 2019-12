Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Sachbeschädigungen - Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots)

04. Dezember 2019 | Kreis Stormarn - 29./30.11.2019 Großhansdorf Bereits in der Nacht von Freitag, den 29.11.2019, 20:00 Uhr, zu Samstag, den 30.11.2019, 11:00 Uhr, wurden in der Ostlandstraße in Großhansdorf zwei Fahrzeuge beschädigt. Beide Pkw der Marken VW und Audi weisen erhebliche Lackkratzspuren auf. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden die Fahrzeuge mittels eines spitzen Gegenstandes zerkratzt. Der jetzt entstandene Sachschaden wird hier auf ca. 5.000,- Euro geschätzt.

Die Polizeistation Großhansdorf hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei sucht nun Zeugen: Wer kann Angaben zu den jetzt angezeigten Beschädigungen in der Ostlandstraße machen? Wem sind in diesem Bereich verdächtige Personen aufgefallen?

Hinweise bitte an die Polizei Großhansdorf unter der Telefonnummer 04102/4565-0.

